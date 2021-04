84 opérateurs décrochent quand vous appelez le 247-65533. Et pour informer sur le covid-19, le dépistage ou la vaccination, le ministère a pris soin de recruter des personnels polyglottes.

La helpline covid parle (presque) toutes les langues

En semaine, le weekend, les fériés : pas un jour de repos pour la helpline covid. Il est vrai qu'un an après le début de l'épidémie au Luxembourg, les interrogations ne diminuent pas. Chaque semaine, près de 80.000 appels convergent encore vers le numéro mis en place depuis des mois pourtant. La situation évoluant constamment, les 77 heures de permanence téléphonique hebdomadaires s'avèrent donc bien utiles. Et cela quelle que soit la langue de l'appelant.

Ainsi, au député Fred Keup (ADR) qui s'interrogeait sur le multilinguisme disponible au bout du fil, le ministère de la Santé s'est voulu rassurant. Attaché à la langue du pays, le parlementaire a ainsi été informé qu'à peine 7% des salariés décrochant ne parlaient pas luxembourgeois. Autrement dit, 93% sont parfaitement capables de répondre aux appels des nationaux.

Mais -particularité de la population oblige- il a aussi fallu adapter le service aux différentes langues en usage au Grand-Duché. Là encore, le recrutement des 84 personnels s'est basé sur le bon usage d'un ou plusieurs idiomes. De fait, le ministère de la Santé affirme que 100% des embauchés aux missions d'information parlent français, 83% allemand et 45% anglais.

Même en serbo-croate...

Certes, voilà qui devrait déjà suffire à couvrir la plupart des appels. Mais à regarder les profils retenus pour la helpline, ce sont bien plus de langues qui sont parlées au total. «Pas moins de 17 langues», souligne l'administration gérée par la ministre Paulette Lenert (LSAP). De quoi inclure aussi le portugais, le serbo-croate, le russe, l'espagnol, l'italien et bien d'autres dans les conversations.

Selon le mois (janvier à avril) entre 59 et 66% des appels ont été effectués en luxembourgeois, précise le ministère de la Santé. Entre 22 à 31% des demandes étaient formulées en français et de 7 à 11% en allemand et entre 2 et 3% en anglais.

