L'Union luxembourgeoise des consommateurs exige une «transparence totale» de la part des banques sur la hausse constante des taux d'intérêt et la suppression des frais bancaires.

L'ULC alerte

La hausse des taux d'intérêt génère des «situations dramatiques»

Les hausses successives des taux d'intérêt, notamment sur les prêts immobiliers, créent des «situations dramatiques» pour les résidents ayant des hypothèques bancaires. L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) lance cet avertissement et exige «une transparence totale de la part des banques concernant cette hausse des taux d'intérêt».



Pour les consommateurs qui ont contracté par le passé des prêts bancaires à taux variables, les conséquences «sont parfois dramatiques» : en matière d'hypothèques, «les hausses de taux d'intérêt entraînent des augmentations à quatre chiffres des mensualités», prévient l'ULC.

Les banques «doivent mieux informer leurs clients»

Dans le même temps, «de moins en moins de personnes peuvent se permettre» de contracter des prêts hypothécaires, soit parce qu'elles ne peuvent pas assumer les remboursements, soit parce que les banques ont rendu plus difficile l'octroi de ces prêts compte tenu des revenus des ménages.

«Les banques facturent à leurs clients de fortes augmentations de taux - par exemple une augmentation de plus d'un point de pourcentage lorsque le taux d'intérêt augmente de 0,5 point de pourcentage - et ne font souvent rien lorsqu'il s'agit de réduire les taux correspondants en fonction du taux de base - comme nous l'avons vu à maintes reprises dans le passé», explique Nico Hoffmann, président de l'ULC, dans un communiqué publié vendredi.

Il accuse les banques d'être «trop lentes» à ajuster les taux, «nous devons réagir plus rapidement aux futures baisses des taux directeurs, ainsi qu'à l'ajustement conséquent des taux d'épargne», affirme-t-il.

Face aux hausses successives des taux d'intérêt, les banques «doivent mieux informer leurs clients et leur donner une vision claire des taux d'intérêt et de leur évolution». De plus, ajoute ce responsable, «nous demandons que les banques soient obligées d'informer leurs clients des futures baisses de taux de la BCE dès que possible».

Avertissement aux consommateurs

L'ULC appelle également les consommateurs à «ne pas rester les bras croisés face à des banques qui pratiquent des taux d'intérêt de plus en plus élevés». Comme le souligne le président de l'ULC, les consommateurs «doivent demander à leurs banques d'agir de manière plus transparente et plus juste». Car ils ont le droit d'être «traités équitablement».

Une dernière revendication a été formulée. «La hausse des taux d'intérêt sur les crédits favorise les banques», affirme Nico Hoffmann, et la preuve en est que «l'année dernière, les banques luxembourgeoises ont réalisé 4,1 milliards d'euros de bénéfices».

Face à ces bénéfices tirés de la hausse des taux d'intérêt, l'ULC demande aux banques «d'envisager une réduction significative, voire une suppression des différents frais bancaires» pour les consommateurs.

