La Confédération européenne des syndicats met en garde contre des dépenses inabordables. Comparé aux autres pays de l'UE, le Luxembourg a encore peu de raisons de se plaindre.

Une étude publiée selon les salaires

La hausse des prix de l'énergie affecte les ménages

Dans la plupart des États membres de l'Union européenne, les dépenses énergétiques annuelles des travailleurs faiblement rémunérés sont supérieures à leur revenu mensuel. C'est la conclusion d'une étude commandée par la Confédération européenne des syndicats (CES).

Selon cette étude, 9,5 millions de personnes actives avaient déjà des difficultés à payer leurs factures d'énergie avant le début de l'augmentation extrême du coût de la vie. Rien qu'en juillet de cette année, les coûts du gaz et de l'électricité ont augmenté de 38% dans toute l'Europe par rapport à l'année précédente - et la tendance est toujours à la hausse.

Les dépenses énergétiques selon les pays

L'étude fait une distinction entre les salariés payés au salaire minimum et les salariés moyens. Ces derniers rencontrent des difficultés dans certains pays comme en Grèce où les salariés au revenu moyen ont besoin de 36 jours pour couvrir leurs dépenses énergétiques (situation en juillet), suivis par la République tchèque (33), l'Italie (30) et la Slovénie (30).

Les salariés moyens sont beaucoup moins touchés au Luxembourg. Il n'y faut que 14 jours pour couvrir les coûts annuels de l'énergie, ce qui fait du Grand-Duché le deuxième meilleur score de l'UE après la Lituanie (11).

En Lituanie, cela s'explique par des coûts énergétiques extrêmement bas, tandis qu'au Luxembourg, cela s'explique par des revenus relativement élevés. Le pays voisin, l'Allemagne, se situe dans la moyenne avec 21 jours, contre 20 en France et 24 en Belgique.

La situation est nettement plus dramatique pour les bénéficiaires du salaire minimum. Selon la CES, l'évolution depuis le début de l'année a fait que les travailleurs qui gagnent le salaire minimum dans 16 États membres de l'UE doivent mettre de côté l'équivalent d'un mois de salaire ou plus pour faire fonctionner la lumière et le chauffage à la maison. Il y a un an, cela ne concernait «que» huit pays.

Le nombre de jours qu'un salarié au revenu minimum doit consacrer au paiement de sa facture d'énergie a considérablement augmenté dans certains pays: en Estonie, par exemple, il a augmenté de 26 jours pour passer à 54 jours, aux Pays-Bas de 20 jours pour passer à 48 jours et en République tchèque de 17 jours pour passer à 65 jours. En République tchèque, les travailleurs faiblement rémunérés doivent donc consacrer plus de deux mois de revenus à leurs dépenses énergétiques annuelles.

La situation s'aggrave encore

Les bas salaires français atteignent 30 jours, les Allemands 33 et les Belges 37. Les chiffres de la CES ne fournissent pas de données explicites sur les bénéficiaires du salaire minimum au Luxembourg. Selon le gouvernement, le salaire minimum s'élève actuellement à 2.313 euros.

Les salariés au revenu minimum au Luxembourg gagnent donc plus que la moyenne des salariés dans dix autres pays de l'UE. On peut donc supposer que le nombre de jours que les travailleurs à bas salaire luxembourgeois doivent travailler pour couvrir leurs frais d'énergie est également plutôt faible par rapport à celui de l'UE.

La confédération syndicale fait toutefois remarquer que les chiffres se réfèrent aux coûts de l'énergie en juillet. Il ajoute que la crise s'est encore accentuée depuis et qu'elle s'aggrave avec la poursuite de la hausse des coûts de l'énergie et d'autres biens de première nécessité. «Ces prix sont tout simplement inabordables pour des millions de personnes», a déclaré Esther Lynch, secrétaire générale adjointe de la CES.

