Fête nationale

La guerre en Ukraine s'invite à la Philharmonie

Thomas BERTHOL Le grand-duc Henri, Xavier Bettel et Fernand Etgen sont revenus sur la guerre en Ukraine lors de la cérémonie officielle à la Philharmonie.

Le retour de la fête nationale, après deux ans de pandémie de covid, a été célébré ce jeudi matin à la Philharmonie. Mais selon son Altesse royale le grand-duc Henri à la Philharmonie, il est difficile de célébrer sans penser à la guerre en Ukraine. Dans son discours, il a dénoncé que la Russie ait violé de «manière cynique les principes légaux, humanitaires et diplomatiques» lors de son agression envers l'Ukraine. Le chef de l'Etat a aussi dit regretter que l'OTAN soit de plus en plus remise en question, alors que celle-ci permet de «garantir l'unité».

Le Grand-Duc a aussi souligné que la prospérité luxembourgeoise et le succès de la nation dépendent aussi de la contribution des non-Luxembourgeois et des frontaliers : «La tradition d'accueillir et d'intégrer d'autres personnes, y compris des réfugiés, est une des clés de notre succès.»

Fernand Etgen (DP) a lui aussi abordé la guerre en Ukraine. Dans son discours, le président de la Chambre des députés a dénoncé l'attaque «inacceptable» de la Russie envers l'Ukraine. Il a également plaidé pour que l'Ukraine rejoigne la famille européenne et a rappelé que les valeurs démocratiques comme la liberté et la justice étaient fragiles et n'allaient pas de soi.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) est revenu à la tribune sur sa visite en Ukraine. Le ministre d'Etat a dressé un parallèle entre l'histoire du Grand-Duché et la situation en Ukraine: «Sans l'aide des alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, le Luxembourg ne serait pas libre aujourd'hui. C'est notre devoir d'aider l'Ukraine.»

Les souhaits des citoyens ukrainiens de rejoindre l'UE sont compréhensibles selon Xavier Bettel. Ce dernier explique que le Luxembourg a vécu en paix et dans la prospérité pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale en tant que partie d'une Europe forte. La chance pour cela était une Union européenne forte. Le Premier ministre a dit se rendre encore ce jeudi à Bruxelles, après les festivités officielles de la fête nationale, pour le sommet européen. Lors de ce Conseil européen, qui dure jusqu'à ce vendredi 24 juin, il sera notamment question de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

Plusieurs citoyens récompensés par le Grand-Duc Le journaliste Philip Crowther, qui s'est surtout fait connaître au niveau international par ses reportages télévisés multilingues, a reçu l'ordre du mérite.

Laura Zuccoli est honorée pour son engagement de plusieurs décennies en faveur de l'intégration de différentes cultures.

L'auteur Guy Helminger est récompensé pour son œuvre littéraire, grâce à laquelle il représente la littérature luxembourgeoise à l'extérieur.

Deux sportives sont ensuite récompensées : le duo de tennis de table Ni Xia Lian et Sarah de Nutte, qui évolue au plus haut niveau international.

La célèbre cuisinière Léa Linster est récompensée pour sa carrière gastronomique et médiatique. Elle est une «merveilleuse ambassadrice du Luxembourg», a déclaré Xavier Bettel.

Deux citoyens reçoivent le prix du courage civil : Ibrahim Ajdarpasic et Fernand Collet ont aidé le 9 février un homme qui tentait de s'immoler par le feu dans le centre Hamilius. Ces deux héros ont été applaudis par la salle. Pandémie de covid au Luxembourg Le chef du gouvernement est revenu sur la pandémie de covid qui a touché le Luxembourg. Xavier Bettel a souligné que le pays avait fait preuve de solidarité, notamment envers les personnes âgées et vulnérables. Une minute de silence a été respectée à la Philharmonie pour rendre hommage aux victimes du virus. Le Premier ministre a aussi salué l'engagement du personnel de santé.





