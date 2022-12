L'épidémie de grippe a débuté avec pas mal d'avance cette année. Ce n'est d'ailleurs pas le seul virus qui circule de manière active au Grand-Duché. On fait le point avec Jean-Claude Schmit, le directeur de la Santé.

La grippe est arrivée plus tôt que d'habitude au Luxembourg

Fièvre, toux sèche, douleurs musculaires, fatigue, que ce soit en France ou en Belgique, la grippe est bel et bien là. Dans l'hexagone, on parle même d'une souche plus virulente qu'à l'accoutumée, mettant une certaine pression sur les hôpitaux français. Et au Luxembourg? L'épidémie a-t-elle déjà débuté? Oui, selon le docteur Jean-Claude Schmit, le directeur de la Santé. «On est en plein dedans», lance-t-il.

Ce dernier s'attend, dès la semaine prochaine, à un nombre d'échantillons positifs compris entre 2.000 et 2.500 par semaine. Ce qui serait bien plus que l'année précédente à en croire les données chiffrées de la Santé. «Il ne faut toutefois pas extrapoler. Certes, la tendance est à la hausse et on remarque cette forte hausse de personnes présentant des symptômes grippaux dans les hôpitaux et les cabinets de médecins. Néanmoins, tout cela reste gérable. Ce qui est rassurant, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de cas graves, pour le moment du moins.»

Cette année, le pic épidémiologique est attendu bien plus tôt que lors des années précédentes. Graphique: Santé

Au regard de la situation sanitaire dans des pays voisins comme la France, Jean-Claude Schmit indique toutefois que «le Luxembourg pourrait enregistrer plus de cas de grippe que lors des années précédentes». «Il est toutefois encore trop tôt pour l'affirmer», précise-t-il. «Des échantillons du virus sont en tout cas envoyés au LNS afin de déterminer la dangerosité de celui-ci. Les analyses sont actuellement en cours. Des premiers échos des médecins, la souche circulant actuellement au Luxembourg ne semble, à première vue, ne pas être plus dangereuse qu'avant.»

Les plus jeunes sont les plus touchés

On remarque, par ailleurs, que le public le moins touché par l'épidémie sont les personnes âgées de 65 ans et plus. «Plus que probablement en raison de la vaccination, plus prisée par les personnes plus fragiles. Aujourd'hui, ce sont davantage les jeunes enfants et adultes qui sont touchés par la grippe.»

Si cette épidémie n'a rien de surprenant, son timing est toutefois étonnant. «Le pic épidémiologique devrait arriver d'ici à la fin du mois de décembre, c'est très tôt. Normalement, celui-ci arrive fin janvier ou début février. Cette année, il arrive donc quatre semaines en avance. C'est assez exceptionnel, il faut le reconnaître.»

Et puis, outre cette épidémie de grippe, le système de santé doit également composer avec cette vague de bronchiolites, touchant de nombreux enfants en bas âge, mais également avec une énième vague de cas de covid-19. «Concernant la bronchiolite, la situation commence à se calmer légèrement dans les hôpitaux. Le directeur de la Kannerklinik me l'a confirmé. Néanmoins, on recense désormais quelques cas de bronchiolite dans des maisons de soins pour personnes âgées. Concernant le covid-19, on est effectivement en train de glisser vers une nouvelle vague qui ne semble pas très inquiétante même si on remarque effectivement que les hospitalisations sont en hausse.»

De précieux conseils

Face à ces virus qui circulent de manière active, il convient donc de rappeler plusieurs conseils qui peuvent se révéler utiles afin de ne pas passer les fêtes en étant cloué au lit. «En cas de symptôme, il vaut mieux éviter de rejoindre ses proches. Ce n'est pas l'idéal, je le concède, mais cela peut se révéler utile pour ne pas propager des maladies. Le masque peut également être une arme contre les virus, sans compter les gestes barrières et les règles d'hygiène comme le lavage des mains. Cela dit, la vaccination reste toujours la bonne option. Il n'est jamais trop tard pour le faire, car son porteur est déjà protégé une seule semaine seulement après l'injection.»

