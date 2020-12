Alors que la grippe saisonnière débute timidement, des doses de vaccin sont mises à disposition par le ministère de la Santé. Avec priorité aux soignants, seniors et femmes enceintes.

Luxembourg 2 min.

La grippe arrive, les vaccins aussi

Patrick JACQUEMOT Alors que la grippe saisonnière débute timidement, des doses de vaccin sont mises à disposition par le ministère de la Santé. Avec priorité aux soignants, seniors et femmes enceintes.

Pour l'heure, ouf, la grippe ne fait pas de dégâts. Moins de 1% des patients qui viennent en consultation au Luxembourg en seraient atteints actuellement. Mais les autorités voient arriver le virus avec méfiance. Pas question de supporter deux épidémies en même temps : covid d'un côté, grippe de l'autre. D'où un appel lancé à se protéger par vaccination. Et si pour le coronavirus, il faut patienter encore, le ministère de la Santé a annoncé, lundi, l'arrivée de dosettes anti-influenza.

L'employeur ne doit pas se mêler de vaccination Choisir ou non de se faire vacciner relève de la vie privée et ne constitue nullement une obligation professionnelle. «Cela même pour les professions de santé», indique la Chambre des salariés.

Les cabinets médicaux ont ainsi reçu un nouveau lot de vaccins, comme prévu depuis quelques semaines. Le Grand-Duché avait déjà reçu 55.000 échantillons, il en attendait 65.000 autres d'ici la fin de l'année, avait expliqué la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), voici quelques semaines.

Il s'agira là d'injections gratuites et prioritairement destinées pour le moment aux professionnels de santé, ainsi que les personnes à risque. Terme recouvrant aussi bien les personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi les femmes enceintes, les résidents souffrant de maladies chroniques du système respiratoire et cardiovasculaire, de diabète, de problèmes aux reins ou d’une immunité réduite.

Rappelant combien, cet hiver particulièrement, la vaccination est importante, les autorités sanitaires insistent sur ce message : il faut tout faire pour éviter de surcharger plus encore le système hospitalier, déjà en phase 4 depuis un mois tout juste. En effet, chez certains, les complications du virus s'avèrent parfois graves, pouvant donner lieu à des pneumonies sévères voire même à une issue fatale chez les plus fragiles.

La mise en garde est adressée aux particuliers mais aussi à «tous les groupes de professionnels qui sont en contact étroit avec les plus fragiles». Parmi ceux-ci se trouvent le personnel médical et soignant du milieu hospitalier, le personnel des centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), des maisons de soins, des crèches et des jardins d'enfants, ainsi que des services de soins à domicile..

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.