Luxembourg 2 min.

La griffe du LIH sur l'allergie aux poils de chat

Patrick JACQUEMOT Des chercheurs du Luxembourg Institute of Health viennent de trouver un traitement pour atténuer les réactions d'intransigeance à la proximité des félins. Attention, piqûre obligatoire.

Environ une personne sur quatre se dit allergique aux poils de chat. A la vérité, c'est à la protéine Fel d1 que leur corps s'emballe. Mais ça, c'était avant que le Luxembourg Institute of Health s'en mêle. Ainsi, son département Infection et immunité, vient-il de découvrir une nouvelle approche thérapeutique pour traiter l'allergie sévère au chat. En schématisant, la solution tiendrait en un vaccin.

Ainsi, l'équipe de chercheurs basés au Luxembourg ont déterminé qu'en injectant à un sujet l'allergène principal du chat en combinaison avec des doses élevées d'oligonucléotide CpG (un adjuvant), la tolérance au Fel d1 augmentait. Et donc les réactions (type éternuements, grattements et autres démangeaisons aux yeux) diminuaient.

Cette avancée n'est pas à négliger. En effet, les manifestations de cette allergie aux matous, minets et autres mistigris peuvent aller jusqu’à donner naissance à des affections, comme asthme ou rhinite, «avec des issues potentiellement mortelles», souligne l'Institut luxembourgeois dans son annonce. Le détail de cette «option thérapeutique prometteuse» a d'ailleurs fait l'objet d'une publication dans la revue internationale Allergy, journal officiel de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI).

Testé sur... des souris

Autour du Dr Cathy Leonard, l'équipe du LIH a ainsi mis en évidence qu'une concentration plus élevée du CpG dans une injection sous-cutanée pouvait produire «une tolérance immunitaire à long terme». Et que les amoureux des hommes se rassurent, c'est bien sur des souris de laboratoires que les premières piqûres tests ont été pratiquées. Des souris allergiques qui ont vu leur symptôme s'atténuer. Moins d'inflammations et d'hyperréactivité des voies respiratoires étant les signes les plus encourageants notés par cette expérimentation.

Fausse bonne idée Dans la famille «chats», je demande le Sphinx... Bonne pioche a priori pour les allergiques aux poils de chat puisque le matou est peau nue, imberbe. Mais ce sera insuffisant pour se protéger de toute réaction à la protéine Fel d1, indiquent les spécialistes. En effet, la source de la réaction est d'abord contenue dans la salive de tous les chats. Celle qui leur sert à nettoyer leur pelage.

Reste maintenant à voir si la formule possède la même efficacité chez les amateurs humains de Balinais, Persans ou Angoras. Une phase à laquelle le LIH ne procédera pas. «Nous proposons juste un modèle préclinique d'AIT (trad. Immunothérapie spécifique aux allergènes) pour l'allergie au chat, imitant les conditions requises pour les essais cliniques sur l'homme», indique ainsi le Pr Markus Ollert, coordinateur de l'étude.

