La grève perturbera le trafic dès mardi matin

De grosses perturbations sur le réseau ferroviaire entre Metz et Luxembourg sont annoncées par la SNCF pour ce mardi.

Le retour après ce long week-end de Pâques risque de ne pas se passer facilement pour les navetteurs puisque la SNCF est en grève suite à l'appel de quatre organisations syndicales. Le mouvement débute ce lundi à 19 heures. Des perturbations sont à attendre sur le réseau ferroviaire français et le Luxembourg ne sera pas épargné.



La SNCF lorraine annonce un trafic normal pour lundi soir mais la situation devrait devenir plus compliquée à partir de mardi matin. Deux TGV sur dix et un TER sur dix devraient circuler dans l'est, d'après la SNCF.

20 allers-retours dans la journée



Du côté du trafic régional, la SNCF annonce 20 allers-retours entre Metz et Luxembourg pour la journée de mardi. Certaines lignes ne seront pas desservies comme celle de Thionville-Longwy ou encore Metz-Strasbourg. Des autocars remplaceront les trains entre Longwy et Rodange.



Pour le TGV entre Luxembourg et Paris, via Metz et Thionville, un seul aller-retour sera assuré et deux allers-retours Metz-Paris seront effectués.



Pour plus d'informations, il est possible de s'informer sur le site internet des TER du Grand Est.

