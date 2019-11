Si de nombreux appareils de la compagnie allemande resteront cloués au sol aujourd'hui dans les aéroports de Munich et de Francfort, le Luxembourg semble épargné pour le moment.

La grève chez Lufthansa n'affecte pas le Findel

(LW) - Après le début d'une grève massive de 48 heures du personnel de cabine de la compagnie Lufthansa, plus de 40 vols ont été annulés à l'aéroport de Francfort ce jeudi matin jusqu'à 9 heures. Quelque 180.000 passagers seront affectés jeudi et vendredi par cette action, qui a contraint la compagnie à annuler au total 1.300 vols.

Cet arrêt de travail n'a en revanche aucune répercussion sur les liaisons vers et depuis Luxembourg pour l'instant. Tous les vols prévus ce jeudi entre Luxembourg et Francfort ou Munich peuvent en effet toujours être réservés, comme indiqué sur le site web de la compagnie aérienne allemande, et se dérouleront a priori comme prévu. Les passagers doivent néanmoins s'enquérir de la situation de leur vol avant leur départ.

Les filiales de Lufthansa pas concernées

Habituellement, une telle grève n'occasionne toutefois pas de pagaille dans les aéroports, Lufthansa ayant informé les passagers et conseillé à ceux concernés par des annulations de ne pas se rendre à l'aéroport.

La compagnie précise que ses filiales (Eurowings, Germanwings, Sunexpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti et Brussels Airlines) ne sont pas concernées par la grève.