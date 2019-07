Moins de sept jours après avoir été ouverte à signature, la pétition demandant que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer gratuitement via les transports publics au 1er mars 2020, fait un carton.

La gratuité des transports pour handicapés sera débattue à la Chambre

Maurice FICK Moins de sept jours après avoir été ouverte à signature, la pétition demandant que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer gratuitement via les transports publics au 1er mars 2020, fait un carton.

Lancée le 19 juillet, la pétition publique 1329 n'a mis qu'une poignée de jours à passer la barre des 4.500 signatures nécessaires pour être discutée lors d'un débat public à la Chambre des députés.



Et ce n'est pas fini. Le compteur de la pétition d'Ana Pinto, en faveur de la gratuité du transport pour les personnes à mobilité réduite, continue de grimper. Il affichait 5.285 signatures ce jeudi à midi. Le texte pourra continuer à trouver des soutiens jusqu'au 30 août inclus.

«Le citoyen normal pourra prendre le bus et le train pour rien alors que ceux qui doivent déjà se battre avec un handicap qui doivent utiliser le service ADAPTO devront continuer à payer», dénonce en forme de constat la pétitionnaire. Cet appel à discuter ensemble pour plus d'équité au sein de la société est une réponse directe à François Bausch.

Le ministre a mis le feu aux poudres



Alors qu'il était entendu que les transports publics deviendraient gratuits pour tous à l'horizon mars 2020, le ministre de la Mobilité, avait mis le feu aux poudres début juillet en déclarant lors d'un débat au parlement, que les bus du service ADAPTO - un service de transport personnel pour les personnes à mobilité réduite - ne seraient pas concernés par cette gratuité.

L'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) n'avait pas tardé à prendre position en demandant officiellement au gouvernement «l'instauration de la gratuité des voyages pour les personnes handicapées au plus tard en mars 2020» ainsi que «les personnes concernées puissent avoir accès à ces transports au-delà des quinze voyages actuellement autorisés.



Les pétitions publiques toujours aussi populaires au Luxembourg comme l'a fait savoir le 11 juillet la présidente de la commission des pétitions, Nancy Arendt (CSV) au moment de tirer un bilan global et de faire un point pour la session parlementaire 2018-2019. Tout indique que le nombre de revendications citoyennes approchera, voire dépassera le record des 260 pétitions enregistré l'an passé.



Le transport gratuit des personnes à mobilité réduite revendiqué par la pétition publique 1329 concerne la mobilité, «le» thème qui préoccupe, et de loin, le plus de lanceurs de pétition. Devant les deux autres thèmes de prédilection que sont les conditions de travail et la santé.