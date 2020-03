Si les concerts organisés samedi au Kirchberg ont accueilli une foule compacte, les usagers des trains, trams et bus n'étaient cependant pas plus nombreux que d'habitude ce lundi matin sur le chemin du travail. Affaire à suivre dans les prochains jours...

La gratuité des transports ne convainc pas (encore)

Jean-François COLIN Si les concerts organisés samedi au Kirchberg ont accueilli une foule compacte, les usagers des trains, trams et bus n'étaient cependant pas plus nombreux que d'habitude ce lundi matin sur le chemin du travail. Affaire à suivre dans les prochains jours...

Grande première mondiale, la gratuité des transports publics est désormais une réalité au Luxembourg. Et pourtant, en ce jour de retour au travail après le week-end, «nous n'avons pas constaté un afflux supplémentaire de passagers», avouent de concert Danielle Frank, porte-parole du ministère de la Mobilité et des Transports publics, et Mylène Bianchi, présidente de Syprolux, la Fédération chrétienne du personnel des transports. Et même s'il «est encore un peu prématuré pour dresser un premier bilan», on peut dire que la situation était «normale, sans différence notable avec les précédents lundis».

Le constat se prolonge au niveau des gares-frontières avec la Belgique, Kleinbettingen et Athus. Supposées être prises d'assaut par les travailleurs frontaliers en vue de profiter de la gratuité totale du transport, elles n'ont cependant pas connu le déferlement redouté de voyageurs habitués à prendre le train en gare d'Arlon. Ce, en l'absence d'un véritable P+R du côté belge. En témoignent les clichés pris ce lundi matin sur des quais largement déserts. Ni la commune de Steinfort, ni les CFL - qui insistent sur le caractère «très prématuré» de vouloir dresser un bilan, qui «d'ailleurs ne sera fait que dans un an» - n'ont toutefois été en mesure de livrer un éclairage concret sur la situation.

5 Aucun afflux particulier de voyageurs n'a été constaté ce lundi matin sur les quais de la gare de Kleinbettingen Photo: Pierre Matgé

Par contre, effet pervers de cette mobilité désormais gratuite au Grand-Duché, le prix du billet journalier a subitement augmenté ce lundi côtés français et allemand. «Des usagers m'ont fait part d'une hausse d'un euro en Allemagne et de deux euros en France», regrette Mylène Bianchi.

Les nombreux concerts organisés samedi en marge de l'événement ont certes réuni la grande foule au nouveau «Tramschapp», mais peu de gens ont rallié le Kirchberg en tram, alors qu'ils sont environ 30.000 à l'utiliser quotidiennement.

Un lancement en grande pompe donc, avec un François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité et des Transports publics au four et au moulin, overbooké par les demandes d'interviews tous azimuts de la part de médias étrangers et un gros coup de «nation branding» pour le pays. Mais si l'événement a en effet permis de faire la promotion de la stratégie de mobilité du gouvernement et de l'image du pays à l'échelle du globe, dans la réalité, la baudruche a largement «fait pschitt» ce lundi matin.