Le paysage du parc municipal de Luxembourg se transforme au fil des jours. Si toutes les pièces de l'attraction se sont pas encore montées, son imposante stature offre une autre vision aux visiteurs. Tout sera prêt à la Kinnekswiss pour l'ouverture programmée ce week-end.

La grande roue prend ses aises

Les préparatifs pour la mise en place de la grande roue au cœur du parc municipal sur la Kinnekswiss se poursuivent. A quelques jours de l'ouverture, qui est programmée ce samedi 11 juillet, l'imposante attraction prend petit à petit forme.

D'une hauteur de 50 mètres, cette roue sera composée de 36 gondoles qui pourront accueillir jusqu'à six personnes. Un manège accessible jusqu'au dimanche 13 septembre.

8 La construction de la grande roue a débuté au Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren

La construction de la grande roue a débuté au Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren
La construction de la grande roue a débuté au Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren
La construction de la grande roue a débuté au Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren
La construction de la grande roue a débuté au Kinnekswiss. Photo: Lex Kleren
Les premières gondoles ont été accrochées à la structure métallique. Photo: Guy Jallay
La hauteur de la grande roue est de 50 mètres. Photo: Guy Jallay
Les futurs spectateurs auront droit à un joli panorama de la capitale. Photo: Guy Jallay
L'attraction sera composée de 36 gondoles. Photo: Guy Jallay

A noter encore qu'un espace «lounge» avec des transats, des boissons non alcoolisées mais aussi des sucreries (fruits au chocolat, crêpes, churros, gaufres, glaces...) sera installé à l'ombre de l'attraction. Comme l'accès à la roue est payant, la Ville a prévu de distribuer 6.500 tickets dans les rues de la capitale.

Grande roue du Kinnekswiss Du samedi 11 juillet au dimanche 13 septembre tous les jours entre 11 et 22h.

Tarif: 6€ (4 pour les moins de 10 ans), 20€ pour un groupe de minimum 4 personnes par gondole).

Cette activité «Riserad & Lounge» s'inscrit dans le vaste programme de festivités mis en place par Luxembourg.

D'autres animations seront programmées durant tout l'été en différents endroits de la capitale. La fête des quartiers, qui débutera le 18 juillet, aura des petits airs de Schueberfouer. Différents sites vont en fait accueillir de nombreuses animations. A noter que les carrousels et manèges pour enfants seront gratuits.

D'autres activités sont également programmées du côté de la place de la Constitution (village gastronomique et marché de camelots) ainsi que dans les les rues piétonnes: au parc Villa Vauban, croisement de la Grand-Rue et la rue Aldringen, Piquet (rue de la Poste), Roude Pëtz et square Jan Palach.

La capitale joue la carte de l'innovation pour cet été Une grande roue, des quartiers en fête ou encore une formule inédite de cinéma drive-in, Luxembourg-Ville a présenté lundi son programme estival 2020. Une offre plus modeste qu'à l'accoutumée mais en phase avec les mesures sanitaires liées à la crise du covid-19.

Le «Kino um Glacis» et le «Theaterplage» figurent parmi les nombreuses autres festivités que la Ville va organiser durant cet été 2020. Toutes les informations sont disponibles sur summer.vdl.lu

