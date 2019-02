La grande duchesse Maria Teresa est venue lundi au Luxemburger Wort pour présenter le forum international «Stand Speak Rise Up!», mobilisation contre le viol de guerre, prévu au Luxembourg les 26 et 27 mars.

La Grande Duchesse en visite au Luxemburger Wort

Gaston CARRE

Les 26 et 27 mars aura lieu à Luxembourg le forum international «Stand Speak Rise Up!», une initiative de la Grande-Duchesse Maria Teresa pour une vaste mobilisation contre le viol de guerre. Pour rappeler la genèse de cette action, en présenter le contenu et souligner ses enjeux, la Grande-Duchesse s'est rendue lundi au «Luxemburger Wort», où elle fut accueillie par le directeur général Paul Peckels et la rédaction en chef.

La grande duchesse entourée de (de g. à dr.): Gaston Carré, journaliste, Claude Feyereisen, rédacteur en chef adjoint, Roland Arens, rédacteur en chef, Paul Peckels, CEO, Marc Schlammes, rédacteur en chef adjoint et responsable du service politique, et Daniel Michels, rédacteur en chef de Télécran. Photo: Gerry Huberty

Objectif premier de cet événement, selon la Grande-Duchesse: donner la parole aux survivantes, à «ces femmes qui ont vécu le pire, et qui longtemps n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer». Elles prendront la parole aux côtés de Denis Mukwege, l'«homme qui répare les femmes» en RD du Congo, et de Nadia Murad, victime de l'«Etat islamique» en Irak, tous deux lauréats du prix Nobel de la Paix. Le programme du forum peut d'ores et déjà être consulté sur le site de «Stand Speak Rise Up!».