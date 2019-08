Tapis rouge pour les clients de la 90e Grande braderie ce lundi à Luxembourg. L'événement commercial de la rentrée sera «accessible» promettent les élus et les travaux du tram seront stoppés dans le quartier gare. Les commerces seront déjà ouverts dimanche.

Luxembourg 2 3 min.

La Grande braderie sans les travaux du tram

Maurice FICK Tapis rouge pour les clients de la 90e Grande braderie ce lundi à Luxembourg. L'événement commercial de la rentrée sera «accessible» promettent les élus et les travaux du tram seront stoppés dans le quartier gare. Les commerces seront déjà ouverts dimanche.

Il faudra attendre décembre 2020 pour que le tram circule enfin toutes les trois minutes de Luxexpo jusqu'à la gare centrale. Le chantier qui a duré tout cet été et qui perturbe depuis des mois la vie et la circulation dans le quartier commercial de la gare va connaître une courte pause.

Ce lundi 2 septembre «Luxtram va stopper les travaux du tram pendant la journée de la Grande braderie», a annoncé ce jeudi Mireille Rahmé-Bley, vice-présidente de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL). Après l'ouverture dominicale (de 14 à 18 heures), la Grande braderie, vendue comme «l'événement commercial le plus important du pays» par l'UCVL, battra son plein dans la Ville-Haute et le quartier gare de 8 heures à 19 heures. Pas moins de 360 «bradeux» exposeront leurs produits sur les trottoirs.

Du côté de la gare, où certains commerçants tirent la langue depuis le début des travaux du tram, la braderie aura lieu «quasi normalement avec des aménagements autour de certaines emprises de chantier», assure Anne Darin-Jaulin, directrice de l'UCVL:

«Comme c'est son 90 anniversaire, ce sera une braderie un peu plus spéciale placée sous le signe des années 1920», lance la vice-présidente de l'UCVL qui a mis les petits plats dans les grands et développé toute une série d'animations pour ce lundi. Deux gâteaux d'anniversaire seront découpés dans la matinée: le premier à 9 heures sur la Place de Paris et le second sur la Place d'Armes à 10h30.

En vrac, l'ambiance sera «guinguette» sur la Place de Paris où s'installeront des foodtrucks, des danseurs revisiteront le style des années folles dans l'Avenue de la gare et l'Avenue de la Liberté invitera les visiteurs et clients potentiels en déroulant un long tapis rouge de la Spuerkeess à la rue Origer.

Côté Ville-Haute, un DJ au look rétro animera avec des sons des années 1920 une Place d'Armes transformée en «Village des créateurs». Les visiteurs pourront prendre la pose façon stars des années folles dans une boutique vintage qui sera reconstituée au Cityshopping Info Point.

«Ce sera encore mieux dans un an»

Circuler dans le quartier de la gare avec le chantier du tram est «un casse-tête permanent» pour les différents services de la Ville, d'autant que le chantier de Luxtram change régulièrement de configuration, explique Patrick Goldschmidt. Tout comme le premier échevin (CSV) Serge Wilmes, l'échevin en charge de la mobilité (DP), Patrick Goldschmidt assure que l'accessibilité aux commerces de la Ville est donnée. Il assure que «dans un an ce sera encore mieux» quand démarreront les premiers tests du tram:

Parkings et transport gratuits

Les rues du quartier gare et de l'hyper centre seront libérées de tout trafic pour faire place à une grande zone réservée aux piétons. La Ville conseille aux visiteurs d'utiliser les transports en commun et de profiter des P+R Bouillon, Kockelscheuer ou Luxembourg-Sud A + B, régulièrement desservis par les autobus municipaux et permettant une liaison rapide vers le centre-ville et le quartier de la gare.

A l'occasion de la Grande braderie, les parkings de la Place de l'Europe au Kirchberg et du Fort Wedell dans le quartier de la gare «seront exceptionnellement gratuits ce lundi comme les transports en commun», assure Patrick Goldschmidt.

A noter que le Parking Royal Hamilius sera gratuit toute la journée pour les 250 premiers visiteurs qui présenteront au Cityshopping Info-Point le ticket de caisse d'un achat effectué à la braderie.