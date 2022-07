Le Conseil de gouvernement a missionné Georges Engel, ministre des Sports, du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, afin de négocier avec les organisateurs du Tour de France.

La Grande Boucle au Luxembourg en 2027?

Le Tour de France touche à sa fin et alors qu'on ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher Jonas Vingegaard de décrocher son premier succès sur la Grande Boucle, voilà que le Luxembourg s'active en coulisse pour accueillir l'épreuve.

Le gouvernement souhaite que le Tour de France passe par le Luxembourg Alors que le Tour de France vient tout de juste de débuter, le ministre des Sports a fait savoir qu'il souhaiterait approcher les organisateurs du Tour en vue d'un futur passage au Grand-Duché.

La dernière fois que la Grande Boucle a fait escale au Grand-Duché, c'était en 2017. Mondorf faisait alors office de ville départ.

2027 ou 2028?

Ce samedi, le Conseil de gouvernement a fait savoir qu'elle avait mandaté le ministre des Sports, Georges Engel, à poursuivre les discussions avec les organisateurs de l'épreuve en vue de «l'accueil d'une arrivée et d'un départ d'étapes du Tour de France au Luxembourg ». Un souhait partagé également par Andy Schleck.

Le communiqué ne précise pas si l'accueil et l'arrivée d'une étape doivent se faire lors de la même édition. Si c'est le cas, et même si une étape en ligne est toujours possible, la perspective d'un contre-la-montre n'est pas à écarter. Jean-Marc Fournel, le maire de Longwy, évoquait récemment l'idée d'organiser à l'avenir un contre-la-montre transfrontalier. S'il rêve d'être ville départ, le maire a conscience de ne pas disposer forcément de la capacité logistique pour loger la caravane du Tour. Une organisation conjointe avec son voisin luxembourgeois pourrait être une solution.

À noter que si «la décision finale appartiendra évidemment aux organisateurs et ce notamment en fonction du parcours», le Conseil de gouvernement fait remarquer que «l’année 2027 se prêterait à merveille à un prochain passage du Tour de France, avec la commémoration du 100e anniversaire de la victoire de Nicolas Frantz (1927)».

Si 2027 ne conviendrait pas, cela pourrait être l'année suivante. En effet, en 2028, il sera encore et toujours question du 100e anniversaire de la victoire de Nicolas Frantz. Enfin, de son deuxième succès... Ce sera aussi le 70e anniversaire de la victoire de Charly Gaul (1958). «Le gouvernement est cependant ouvert à toute autre proposition de date de la part de l’organisateur.»

