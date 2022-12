Une connaissance de l'accusée a fait des observations inquiétantes. La mère de l'accusée n'a jamais vu Bianka.

La grand-mère de Bianka décrit des liens familiaux brisés

Une connaissance de l'accusée a fait des observations inquiétantes. La mère de l'accusée n'a jamais vu Bianka.

„J'ai vraiment besoin de toi“. C'est par ces mots que Sarah B. conclut un SMS envoyé à sa mère le 17 juin 2015. Le jour même, la femme se présente à la porte d'entrée. Mais sa fille n'avait pas besoin de quelque chose de spécial. Mercredi, la mère de la jeune femme, aujourd'hui âgée de 39 ans, a dressé à la barre le portrait d'une famille brisée. Depuis la semaine dernière, Sarah B. doit répondre du meurtre de sa fille devant le tribunal.

Le retrait de la garde est arrivé trop tard pour Bianka C'est à neuf jours que Bianka a été vue pour la dernière fois. Un travailleur social avait constaté une raison d'intervenir. La décision du tribunal pour enfants est arrivée trop tard.

Sarah B. aurait quitté le domicile familial à l'âge de 18 ans. Depuis, la mère n'aurait eu que des contacts sporadiques avec sa fille. Elle ne l'aurait contactée que pour lui soutirer de l'argent. Parfois, elle n'avait pas de nouvelles de Sarah B. pendant des années. Et lorsque c'était le cas, sa fille ne parlait presque pas d'elle et de sa famille. Pendant longtemps, elle n'a été au courant que de la naissance d'une partie de ses petits-enfants, elle n'a appris que plus tard l'existence des autres - tout comme le placement de cinq d'entre eux dans un foyer pour enfants.

Les questions de la grand-mère restent sans réponse

Mais elle n'a jamais vu Bianka. Sarah B. a certes rendu visite à sa mère à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, elle s'est présentée sans sa fille. C'est ce qui s'est passé lors d'une rencontre peu après la naissance, début juin 2015. Elle a demandé des nouvelles de sa petite-fille, Sarah B. a indiqué que le nourrisson de quelques jours était chez une amie. Selon l'interprétation actuelle du témoin, sa fille se serait délibérément présentée sans Bianka pour lui faire du mal. C'est ce qu'elle aurait toujours recherché.

Lors d'une autre rencontre au domicile de la mère, le 17 juin, Sarah B. se serait également présentée sans l'enfant. Selon l'enquête, le nourrisson était très probablement déjà mort à ce moment-là. Bianka a été vue pour la dernière fois le 15 juin près d'un étang à Linger avec l'accusée. Mais la fillette n'est officiellement portée disparue que le 3 juillet.

Avant cela, une autre visite avait eu lieu. A l'époque, la police recherchait déjà l'enfant dans le cadre d'une mesure de placement ordonnée fin juin. La grand-mère, au courant de l'avis de recherche, avait tout essayé pour savoir où se trouvait Bianka. Mais Sarah B. n'a pas répondu à ses questions. Au lieu de cela, elle lui aurait ri au nez.

Inquiétudes d'une connaissance

Une connaissance de l'accusée se serait également inquiétée pour l'enfant. Mercredi, cette femme a expliqué à la barre que Sarah B. ne s'était pas bien occupée de Bianka. Déjà pendant la grossesse, elle avait eu un mauvais pressentiment. Sarah B. aurait fumé du cannabis et n'aurait pas été stable.

Elle aurait vu Bianka une première fois dans l'appartement de la femme. L'endroit était très sale, la fillette dormait dans une baignoire pour bébé. Quelques jours plus tard, vers le 11 juin, Sarah B. lui a de nouveau rendu visite chez elle avec Bianka. La mère aurait nourri le nourrisson avec du lait de vache. L'enfant avait les lèvres bleues. La connaissance a exprimé son inquiétude pour l'enfant, mais Sarah B. ne s'est pas laissée faire. Elle aurait quitté l'appartement avec l'enfant et serait revenue un peu plus tard sans l'enfant, et aurait évité les questions concernant le sort de Bianka.

Selon les informations recueillies, les déclarations du témoin devant le tribunal diffèrent en partie de celles qu'elle a faites lors d'un interrogatoire de police il y a sept ans. Il y a néanmoins des recoupements. La femme aurait dit à la police qu'elle avait vu l'enfant couché dans les excréments du chat.

Dans tous les cas, la femme s'est inquiétée. Environ deux semaines plus tard, elle a fait part de ses observations à son assistante sociale. L'assistante sociale a alors transmis les informations au Service central d'assistance sociale (SCAS). A ce moment-là, il n'y avait déjà plus aucune trace de Bianka.

