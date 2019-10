La rupture d'une canalisation au bas de l'axe central, juste au croisement avec l'avenue Marie-Thérèse, a fortement perturbé la circulation ce lundi. L'incident serait une conséquence des fortes averses des jours derniers.

La goutte de pluie qui a bloqué le boulevard Royal

(PJ) Il a plu, beaucoup plu même le week-end dernier sur le pays et sur la capitale. Au point que la concentration et la pression des eaux sur le réseau ont eu raison d'une canalisation ce lundi matin, vers 6h30. Résultat: une flaque si importante à l'angle du boulevard Royal et de l'avenue Marie-Thérèse qu'il a fallu fermer une voie de circulation sur le boulevard, le temps de la réparation.

L'incident n'aurait rien de calamiteux s'il n'impactait l'un des points névralgiques de la circulation de la capitale. Résultat: pendant toute la journée, les voitures ont bouchonné (plus que d'habitude encore) et le service de bus de la Ville ou RGTR a connu des retards importants.

Retour à la normale ce soir

Et cela va encore durer. En effet, la Ville de Luxembourg qui veille à la réfection de la canalisation endommagée n'envisage pas une fin de chantier avant 20h, ce lundi soir. Patience donc si vous souhaitez aller du centre vers le quartier gare et inversement.

Il y a un mois, une fuite de l'autre côté du boulevard - de type geyser cette fois - avait déjà surpris le public fréquentant le quartier. La cause, cette fois, était à mettre sur le compte d'une erreur de manipulation d'un engin de chantier. Celui-intervenait juste entre le futur centre commercial Royal Hamilius et l'immeuble Zenith.

