La Gëlle Fra fête son centenaire

La vie de la dame dorée n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre disparition, destruction et reconstruction, retour sur la vie bien mouvementée de l'un des monuments iconiques du Luxembourg.

La Gëlle Fra a 100 ans !

Un anniversaire marquant est généralement célébré par une grande fête. Au lieu de cela, c'était beaucoup plus calme le jour de l'anniversaire d'une dame spéciale. Il y a un peu plus de 100 ans - le 27 mars 1923 - la Gëlle Fra, qui domine la place de la Constitution, était officiellement inaugurée. La statue a été érigée en symbole de l'indépendance et de la liberté du pays.

L'histoire de la reine d'or remonte au début des années 1920. C'est alors que surgit le désir d'ériger un monument commémoratif en l'honneur des Luxembourgeois morts pendant la Première Guerre mondiale. Un concours d'architecture est organisé, remporté par le sculpteur luxembourgeois Claus Cito.

Le 4 mai 1921, il est chargé de concevoir sa sculpture. Un an plus tard, débutent les travaux de la place de la Constitution dans la capitale. Le piédestal est constitué d'une surface rectangulaire de pierres de granit sur laquelle sont posées deux figures en bronze représentant une image en mouvement : un soldat assis qui a survécu à la guerre regardant son compagnon couché à côté de lui qui n'a pas survécu à la guerre.

Au milieu de la base, Cito fait construire un obélisque de granit de 21 mètres de haut, sur lequel est placée la Gëlle Fra. Et il y a de quoi être fier : il mesure 3,30 mètres de haut et pèse 1,5 tonne. Son élégance est soulignée par une robe flottante. En signe de liberté et d'indépendance, elle brandit une couronne de laurier.



Critiqué par le clergé, apprécié par le peuple

La cérémonie d'inauguration eut lieu le dimanche 27 mai 1923, au cours de laquelle l'importance du monument devint plus que claire. Henri Beck résume la fête dans un article de Ons Stad en 1999: «Les invités d'honneur ont pris place dans les tribunes en début d'après-midi. Un large public est présent sur la place et dans les rues avoisinantes. La cérémonie débute à 16 heures avec l'arrivée du prince Félix. Un cortège impressionnant de 130 associations parcourt le centre-ville décoré de façon festive.» Alors que le clergé en particulier critique les vêtements légers de la Gëlle Fra, les Luxembourgeois y voient un signe d'indépendance et de liberté de toute la nation.



Le 27 mars 1923, la Gëlle Fra est inaugurée en présence de nombreux invités d'honneur et badauds. Photo: LW-Archives

Mais avec le début de la Seconde Guerre mondiale, non seulement des années sombres ont suivi pour les citoyens, mais aussi pour la sculpture. Tous les monuments qui représentent l'indépendance du pays sont une épine dans le pied des occupants allemands -par conséquent aussi la dame dorée qui domine la capitale

En 1940, le chef nazi Gustav Simon exige sa destruction. Mais les Luxembourgeois n'acceptent pas cet ordre. Les entrepreneurs résistent également et refusent de démolir le monument. Il y a des protestations, principalement des écoliers et les habitants de la capitale exigent la préservation du monument.



Le 21 octobre 1940, la statue a été renversée par un câble en acier, la brisant en trois morceaux. Photo: LW-Archives

Mais la décision est prise depuis longtemps. Le lundi 21 octobre 1940, l'ordre de Gustav Simon est exécuté. La sculpture se divise en trois parties, les deux figures de bronze peuvent être sauvées et emmenées à Hollerich avec les restes de l'obélisque. Tous les monuments sont une épine dans le pied des occupants allemands.



Bien que le monument ait été partiellement reconstruit entre 1946 et 1957, la Gëlle Fra a disparu. Néanmoins, pour le peuple luxembourgeois, elle reste un symbole de liberté et d'indépendance et désormais, le monument est considéré comme un mémorial contre la dictature nazie. Plus tard, les soldats tombés et survivants de la guerre de Corée sont également commémorés à sa base.



Les années passent avant que la Gëlle Fra ne soit finalement retrouvée en 1981 sous une tribune du stade Josy Barthel. La sculpture est alors restaurée, l'obélisque reconstruit et la Gëlle Fra inaugurée une seconde fois le 23 juin 1985.

Quiconque pense que la vie de la dame dorée s'est apaisée a tort. En 2001, elle défraye la chronique lorsqu'elle a pour nouvelle voisine la Lady Rosa de Luxembourg, une copie «enceinte». La sculpture de l'artiste croate Sanja Ivekovic était en fait destinée à rendre hommage à la souffrance des femmes pendant la guerre, mais d'innombrables critiques s'y opposent. Sans succès. La ministre de la Culture de l'époque, Erna Hennicot-Schoepges, maintient sa décision et laisse Lady Rosa comme prévu jusqu'au 3 juin.



À l'exposition universelle de Shanghai, la Golden Lady, comme on l'appelait en Chine, est devenue l'attraction la plus photographiée. Photo: LW-Archives

En 2010, la Gëlle Fra entreprend un voyage plus long: le 3 mars, elle sera démontée de sa base et transportée à Shanghai dans une caisse en bois où elle sera exposée à l'exposition universelle pendant six mois. Son succès y est impressionnant: elle devient un pôle d'attraction pour les visiteurs et l'attraction la plus photographiée de l'Expo.



Le 5 novembre, la Golden Lady, comme on l'appelle en Chine, reviendra au Luxembourg, mais fera un détour par sa ville natale.

En visite éclair à Niederkerschen

Elle a été conçue 87 ans plus tôt à Niederkerschen par le sculpteur Claus Cito. Raison suffisante pour que le bourgmestre Michel Wolter invite la dame en invitée d'honneur à l'exposition Gëlle Fra prévue du 10 décembre 2010 au 23 janvier 2011.



Lors de l'exposition de Niederkerschen également, la dame dorée a attiré un grand nombre de visiteurs. Photo: Claude Piscitelli

La critique initiale des coûts élevés de cette idée est vite oubliée. Après tout, 37.000 personnes au total visitent cette exposition unique. À l'origine, 10.000 visiteurs étaient attendus.



Dans le City Skyliner, les visiteurs se sont retrouvés face à face avec la dame dorée. Photo: Guy Jallay / LW-Archives

Quelques années plus tard, la sculpture de Cito redevient l'attraction la plus photographiée de la capitale. Avec l'arrivée du City Skyliner de 81 mètres de haut, revenu plusieurs fois sur la place de la Constitution, les visiteurs ont pu pour la première fois établir un contact visuel avec la dame alors âgée de 95 ans. Cependant, les choses ne seront pas plus calmes dans les années à venir pour Gëlle Fra.

La place doit être repensée selon les plans des architectes Christian Bauer & Associés Architectes, qui, avec Latz+Partner, INCA Ingenieurs-Conseils et architecturaLLighting, ont remporté la première place du concours d'architecture. Entre autres choses, elle deviendra une zone sans voiture, où un pavillon pour les touristes sera construit et un ascenseur mènera à la vallée de la Pétrusse. On ne sait pas encore quand les travaux commenceront. Ce qui est certain, c'est que le monument, qui symbolise la liberté et l'indépendance du pays, ne s'ennuiera probablement jamais.

