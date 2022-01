Les 151 millions d'euros d'investissements prévus sur le site permettront d’accroître les capacités passagers et fret mais aussi de faciliter la vie des usagers arrivant sur place en voiture.

La gare de Rodange poursuit son lifting

(m.m. avec Glenn SCHWALLER) - 3.500 tonnes d'acier, sept étages de construction, trois ascenseurs, 1.600 places de parking attendues... Ces chiffres pourraient faire penser à un projet d'infrastructure digne d'une grande ville, il s'agit en fait des données-clés du parking-relais CFL prévu aux abords de la gare de Rodange. Un P+R qui devrait ouvrir ses portes cet été. Ainsi, juillet 2022 est mentionné comme date de fin des travaux sur le site internet de l'entreprise retenue pour ces travaux, Felix Giorgetti.

Le chantier de la ligne Luxembourg-Bettembourg fini en 2026 L'ensemble des travaux préparatoires a été réalisé à l'heure actuelle. Cette nouvelle ligne va s'intégrer dans un nouveau concept d'exploitation national.

Face à l'augmentation du nombre de navetteurs, les Chemins de fer luxembourgeois ont ainsi décidé d'investir dans l'équipement de la gare de Rodange. La confortant comme «plaque tournante» du trafic par rail, et cela aussi bien pour la clientèle nationale que celle venue de France ou Belgique. De l'intérêt donc pour la compagnie de miser dans l'allongement des quais et la mise à disposition d’une voie à quai supplémentaire pour augmenter les capacités de prise en charge. A la fin du premier trimestre, les trois voies devraient être opérationnelles pour le passage des rames et convois.

Car Rodange, en plus de ce trafic passagers (ligne 60 et 70), constitue également un point de passage majeur pour la circulation des rames de fret. Ainsi, de nombreux trains de marchandises desservent l'aciérie voisine mais il faut aussi compter par les nombreux convois passant par ici en empruntant le Rail Freight corridor North Sea-Mediterranean. Ce couloir de fret ferroviaire s'étend de la Grande-Bretagne à la côte méditerranéenne du sud de la France et relie plusieurs sites du Benelux, de la France et même de la Suisse.

Selon les plans, le toit du Park and Ride sera végétalisé et accueillera de nombreux panneaux solaires. La façade du P+R sera, elle, recouverte de panneaux métalliques aux couleurs des CFL. Un bardage qui n'est pas encore visible contrairement à la passerelle piétons mise en place. Celle-ci a été inaugurée le 25 octobre dernier. Outre le passage de l'ensemble des voies en toute sécurité, cet ouvrage permettra d’accéder directement du quai au troisième étage du parking.



En l'état, il est prévu que l'ensemble des travaux soient achevés courant 2023. Actuellement, le calendrier est respecté, assurent les CFL interrogés par le Luxemburger Wort. Au total, la totalité des investissements devraient approcher les 151 millions d'euros, dont près de 44 millions pour le seul bâtiment dédié au stationnement des usagers.

