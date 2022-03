Un quai et deux voies supplémentaires vont entre autres être construits pour augmenter encore les capacités d'une des gares les plus fréquentées du pays.

Luxembourg 6 min.

Mobilité

La gare d'Ettelbruck va être complètement repensée

Mélodie MOUZON Un quai et deux voies supplémentaires vont entre autres être construits pour augmenter encore les capacités d'une des gares les plus fréquentées du pays.

La mise en place de pôles d’échange performants au sein du pays fait partie intégrante de la stratégie du Groupe CFL pour continuer à améliorer son offre vis-à-vis de ses clients voyageurs et soutenir la croissance des activités.

Un parking à la gare de Troisvierges d'ici 2024 Un parking à étages doit être construit à la gare de Troisvierges (Ulflingen) d'ici 2024. Un parking de substitution est prévu près du terrain de football.

Dans cet esprit, des travaux d’infrastructure d’envergure ont été entamés en 2018 au niveau de la gare d’Ettelbruck, qui figure parmi les gares les plus fréquentées du pays. Le nombre de voyageurs transitant par la gare d'Ettelbruck n'a cessé de croître ces dernières années (+85% entre 2003 et 2019).

Ce projet est aussi d'une importance capitale pour la connexion de la «Nordstad» au transport public et à l'offre ferroviaire. La gare d'Ettelbruck est un véritable nœud ferroviaire où convergent les voies en direction de Diekirch et celles vers Troisvierges et Gouvy, en province de Luxembourg.

Des quais supplémentaires

Les travaux qui vont être réalisés doivent permettre d'augmenter considérablement les capacités au niveau de la gare. Il est prévu de construire un quai et deux voies supplémentaires. Ces infrastructures additionnelles offriront davantage de flexibilité en cas de perturbations, comme lors d'une panne technique sur un train par exemple, et les capacités nécessaires pour assurer une exploitation optimale des trains sur la ligne du Nord.

Les aménagements prévus dans le projet. Photo: CFL

Ces efforts sont d’ailleurs complétés par une reconfiguration du plan des voies dans cette gare qui permettra de séparer physiquement les trains en direction de Troisvierges/Gouvy et ceux en direction de Diekirch. Depuis 2018, 23 aiguillages ont été installés au niveau de la gare d’Ettelbruck, offrant plus de flexibilité et une meilleure ponctualité, grâce à la limitation des reports de retards éventuels des trains d’un tronçon sur l’autre.

La gare d'Ettelbruck actuellement. Photo: CFL

Les CFL profiteront également des travaux en gare d’Ettelbruck pour poursuivre la construction d’un nouveau poste directeur dit intégré. Cette nouvelle technologie, unique en Europe, offrira grâce à sa technologie innovatrice de nombreux avantages concernant l’exploitation des trains sur la ligne du Nord. Elle permettra entre autres une simplification de la signalisation latérale et une gestion centralisée et simplifiée des éléments en lien avec le système européen de contrôle des trains (ETCS).

Des quais plus longs, plus larges et accessibles à tous

La gare bénéficiera non seulement d’un quai supplémentaire, mais également de quais rallongés. Grâce à une longueur de 340 mètres, ces nouveaux quais permettront d’accueillir des trains plus longs. La capacité des clients transportés pourra augmenter en conséquence.

Les quais seront d’ailleurs élargis à une largeur finale de 11 mètres offrant l’espace nécessaire pour garantir des flux de passage plus sûrs. L’ensemble des quais correspondra d’ailleurs aux spécifications techniques d’interopérabilité permettant, entre autres, un accès de plain-pied et donc sans barrières des quais au matériel roulant.

Les quais vont être allongés et élargis. Photo: CFL

À cela s’ajoute aussi la mise à disposition de nouveaux souterrains au sud et au nord de la gare qui, grâce à leurs ascenseurs, offriront un accès sans barrières aux quais de la gare d’Ettelbruck. Depuis décembre 2021, trois ascenseurs offrent déjà un accès sans barrières aux quais depuis le souterrain nord. Un nouveau souterrain sera également construit dans la partie centrale de la gare et sera mis en service en été 2022.

Un véritable pôle d'échange

Avec ces travaux, la gare d'Ettelbruck est destinée à devenir un pôle d'échange. Et la mise en place d’un tel pôle présuppose l’implication de nombreux acteurs. À côté des CFL, figurent également l’Administration des ponts et chaussées (P&Ch), l’Administration des bâtiments publics (ABP) et l’Administration communale de la Ville d’Ettelbruck, dont les projets et plannings respectifs sont des éléments dont doit tenir compte le planning des travaux des CFL.

La mise en souterrain de la N7: un prérequis

Pour permettre un avancement coordonné des travaux, le planning englobant l’entièreté des projets de construction des différents acteurs liés au pôle d’échange tient compte de l’interdépendance de ces projets.

Ainsi, côté CFL, la construction du nouveau bâtiment voyageurs et du nouveau P&R qui se fera en surface et plus précisément au-dessus de la dalle qui couvrira la N7 mise en souterrain par l’Administration des ponts et chaussées, ne pourra avoir lieu qu’après la réalisation de la tranchée couverte et des travaux de fondation, qui se feront progressivement du sud au nord entre le carrefour de la Wark et le monument Patton.

C'est notamment pour permettre le percement du tunnel de la N7 qu'il a été décidé de ne pas conserver le bâtiment actuel de la gare, qui pourrait ainsi, s'il reste sur pied, entraver le développement du futur projet.

Ces travaux permettront alors de réaliser progressivement des travaux de génie civil en surface, en commençant par la construction de l’auberge de jeunesse et le complexe administratif (ABP), le P&R (CFL), et la nouvelle gare routière (P&Ch).

Une nouvelle auberge de jeunesse

L'implantation de la nouvelle auberge de jeunesse au centre de la plateforme de mobilité multimodale constitue un atout considérable tant au niveau régional qu’au niveau local.

L’auberge, avec ses quelque 120 lits, permettra d’attirer davantage de jeunes touristes au nord du pays et de promouvoir le cyclotourisme dans la région, ceci en relation avec le réseau de pistes cyclables transfrontalières. Dans un esprit de synergies, les espaces communs sont accessibles non seulement aux utilisateurs de l'auberge, mais également au public, comme notamment le restaurant, la bibliothèque, les salles multifonctionnelles ainsi que la plateforme du 9e étage, offrant un point de vue unique sur la ville et ses alentours.

Le planning des travaux. Photo: CFL

Le complexe administratif de quelque 1.200 m2 comportera un espace de conférence avec salles de réunion ainsi que trois étages de bureaux pour des services ou structures étatiques ou paraétatiques.

Le projet est développé dans un esprit innovateur en intégrant les principes d’une construction durable et d’économie circulaire.

Les préfabriqués livrés en train

Pour permettre que l’exploitation des trains et bus puisse être garantie tout au long du projet de construction du pôle d’échange et réduire l’impact des travaux sur le réseau routier, une approche logistique toute particulière est envisagée. Ainsi, la livraison des éléments préfabriqués se fera directement depuis l’usine vers le chantier via le chemin de fer.

L'ensemble des travaux devraient être terminés pour 2030.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.