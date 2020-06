Si les conditions d'octroi de cette aide au logement ont été assouplies, seuls 6% des ménages dont le dossier a été validé en ont profité depuis le début de l'année. Un chiffre qui pourrait augmenter ces prochains mois.

La garantie locative peine à trouver ses bénéficiaires

Anne-Sophie de Nanteuil

Le logement constitue l'une des problématiques les plus importantes du pays. Mais aussi l'un des marqueurs sociaux les plus puissants. Fin 2019, le ministre du logement annonçait son plan d'attaque. Une stratégie consistant notamment à augmenter le nombre de bénéficiaires potentiels de la garantie locative. Mais depuis le début de l'année, seuls quatre ménages ont bénéficié de cette aide, précise le ministre du Logement Henri Kox (Déi Gréng) pour un total de 10.086,25 euros.

Un chiffre qui pourrait toutefois considérablement augmenter d'ici la fin de l'année. 54 ménages n'ayant pas encore signé un contrat de bail ont en effet reçu une autorisation de la part du ministère. Soit un total de 69 dossiers validés sur 113 demandes introduites auprès du Guichet unique des aides au logement. Autrement dit, quatre fois plus de bénéficiaires potentiels ces six derniers mois qu'en 2017.

Un accroissement qui s'explique par la modification des conditions d’octroi. Ces dernières ont en effet été allégées par la loi du 20 décembre 2019. Des critères tenant compte du revenu total du ménage, du montant du loyer ou encore la localisation et l’usage du bâtiment. Avec un objectif : augmenter le nombre de bénéficiaires potentiels.



Et afin de rendre la mesure plus populaire encore, le ministère du Logement entend «renforcer ses campagnes d'information au grand public», précise Henri Kox dans une réponse parlementaire mardi. Ce dernier souhaite par ailleurs accentuer la «communication indirecte». A travers notamment les acteurs tels que les offices sociaux et les bailleurs sociaux ayant des contacts plus proches avec les populations auxquelles ces mesures sont particulièrement destinées.



La location solidaire en plein boom Début 2020, près d'un millier de logements, vides à la base, étaient occupés par des ménages à faible revenu. Ce, grâce au système de la gestion locative sociale (GLS), fruit de la collaboration entre le ministère du Logement et ses 29 partenaires conventionnés.

Cette aide, qui s'adresse aux personnes désirant louer un logement, mais qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour financer la caution exigée par le bailleur, s'inscrit en réalité dans un dispositif bien plus vaste. Depuis sa prise de fonction, Henri Kox a en effet fait de l'accès à des logements à prix abordable une priorité avec son Pacte logement 2.0.

De leur côté, les députés se sont penchés mi-juin sur différentes idées destinées à résoudre en partie l'épineuse question immobilière, telles que l'augmentation du crédit d'impôt, la location avec option d'achat ou encore l'allègement fiscal sur la vente d'un terrain.

