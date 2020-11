Alors que la station-essence Shell a d'ores et déjà fermé ses portes sur l’A4, le début des travaux de celle de Total ne devrait pas commencer avant le premier trimestre 2021. Un retard qui serait lié à des questions administratives.

La future station-service de l'A4 se fait attendre

(ASdN avec Luc Ewen) - Les automobilistes devront patienter encore un peu. Après la fermeture de la station-service Shell, située sur l’A4 en direction d’Esch-sur-Alzette, l'attente se poursuit quant à l'ouverture de sa remplaçante, à quelques kilomètres de là. Si elle devait voir le jour au printemps 2021, sa construction se voit en effet à nouveau retardée, confirme l'administration de la construction routière à nos confrères du Luxemburger Wort.

Selon le Tageblatt, le début des travaux ne devrait ainsi pas commencer avant janvier ou février 2021. En cause, des raisons administratives. A en croire le représentant de Total Luxembourg, Henri Pleimling, la permission de voirie et l'approbation de l'autorité de gestion de l'eau seraient en effet toujours manquantes. L'Inspection du travail et l'Agence pour l'environnement n'auraient pas non plus donné leur feu vert.

D'autres vérifications doivent par ailleurs être effectuées. Tous les permis de construire des stations-service doivent en effet être réexaminés après les incidents répétés de pollution par additif AdBlue, rappelle l'Agence pour l'environnement.



Mais Total aurait également sa part de responsabilité dans ce retard. Selon le porte-parole de l'Administration des Ponts et Chaussées Ralph Di Marco interrogé par nos confrères du Luxemburger Wort, l'entreprise pétrolière française aurait tenté d'augmenter la surface à bâtir. Les tailles indiquées dans la demande de permission de voirie ne correspondaient en effet pas à celles fixées par le ministère lors de l'appel d'offres. Le dossier a donc été renvoyé au ministère de tutelle qui doit désormais trancher.

