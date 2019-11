Les députés devraient donner ce mercredi après-midi leur feu vert à l'Etat pour acheter un complexe de bureaux de 19.000 m2 pour 108 millions d'euros au Findel. Un achat qui permettra de doubler surface et effectifs du siège de la police.

La future Cité policière accueillera 900 policiers

Un deuxième cadeau de Noël pour la police en cinq jours ? Fait est que pour des raisons stratégiques liées à la forte croissance démographique du pays, au recrutement substantiel de policiers mais aussi à la situation idéale du bâtiment tout près de l'aéroport du Findel, «c'est une occasion à ne pas rater», n'avait pas caché André Bauler (DP) il y a quelques jours.

La Cité policière va doubler de surface au Findel Déjà installée tout près de l'aéroport, la police pourrait rapidement disposer d'une cité deux fois plus grande si l'Etat rachète le complexe voisin. «Une occasion à ne pas rater», explique André Bauler qui présentera sous peu le projet de loi à la Chambre.

Le rapporteur du projet de loi 7463 parlait de l'opportunité d'acquisition par l'Etat luxembourgeois du complexe B du Findel Business Center qui abrite le siège de Ferrero International. En clair, l'immeuble qui se trouve juste à droite de l'actuelle Cité policière Grand-Duc Henri – Kalchesbréck, au bord de l'interminable rue de Trèves.

L'entrée dans l'actuelle Cité judiciaire se fait sur le côté du complexe A. Quand les deux complexes seront policiers, une entrée sera aménagée au centre des deux bâtiments.

Les députés doivent approuver tout projet d'infrastructure dont le coût dépasse les 40 millions d'euros. Ce complexe coûtera 108 millions d'euros à l'Etat. Un prix qu'il avait déjà débattu en octobre 2018 lorsqu'il avait négocié l'option d'achat dans le cadre du contrat de bail. Le montant figure déjà au budget de l'Etat voté en avril.

Le «déménagement ne se fera pas tout de suite»

Cet achat immobilier va doubler la surface de la Cité policière au Findel. Tout comme le complexe A, le complexe B s'étend sur environ 14.500 m2, à quoi il faut ajouter une surface d'archives et annexes de 4.350 m2.

Le Grand-Duc donne son nom à la Cité policière et voit sur sa terrasse Située à deux pas du Findel, la nouvelle Cité policière a officiellement été inaugurée mercredi par le grand-duc Henri. Le bâtiment high-tech abrite la direction générale et le Centre d'intervention national.

Dans le complexe A, «environ 480 personnes travaillent actuellement pour la police», assure Frank Stoltz. Le directeur de la communication précise que «d'ici cinq ans, nous tablons sur une présence d'environ 900 membres de la police au sein des deux complexes». Il est prévu d'y installer prioritairement le Service de Police judiciaire (SPJ) qui est actuellement logé à Hamm.

Le complexe nouveau B ne sera à la disposition de la police qu'à partir du début 2020 et il est déjà certain que le «déménagement ne se fera pas tout de suite, étant donné que des travaux sont à prévoir», explique Frank Stoltz en citant la sécurisation du bâtiment, l'aménagement des lieux pour répondre aux nécessités de la police, à l'intégration du laboratoire scientifique de la police judiciaire, etc. Une planification qui sera faite avec l'Administration des bâtiments publics et qui ne pourra se faire qu'à partir du moment où Ferrero aura libéré les lieux pour déménager quelques centaines de mètres plus loin.