La future bibliothèque nationale ouvrira à la fin de l'année

Le chantier de la bibliothèque nationale a ouvert ses portes aux journalistes ce jeudi. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux.

Le chantier de la bibliothèque nationale a ouvert ses portes aux journalistes ce jeudi. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux.

(lc) - Impossible de manquer ce chantier au Kirchberg. Le bâtiment est loin d'être terminé mais chaque utilisateur du tram sait déjà de quoi il s'agit. Car l'imposant chantier se situe juste derrière l'arrêt de tram "bibliothèque nationale". Le bâtiment à l'architecture novatrice doit ouvrir ses portes au public d'ici la fin de l'année.

Avant cela, une visite des lieux était organisée pour la presse ce jeudi.

"L’architecture du bâtiment a été conçue de manière à ce que la fonction du bâtiment soit visible de l’extérieur et donne au public l’envie de franchir le seuil de la bibliothèque, d’y flâner et de découvrir ses diverses collections", indique le gouvernement dans un communiqué. "Les nouvelles salles de lecture permettront d’offrir jusqu’à 300.000 ouvrages en accès direct." La principale salle de lecture sera installée au 3e étage du bâtiment, avec une vue directe sur le parc du Grünewald.

Le bâtiment de 24.000 m2 fait la part belle à la lecture. Plus de 6.000 m2 sont réservés aux salles de lecture mais la plus grande partie du bâtiment (11.800 m2) sera dédiée au stockage des livres. Ce nouveau site va permettre de rassembler en un seul lieu tous les dépôts et services de la Bibliothèque nationale, qui sont actuellement répartis sur sept sites différents. Le site accueillera également l'Institut Grand-ducal.

L'accès doit être facilité par l'arrêt de tram, ainsi que par les parkings vélos et voitures en dessous du bâtiment.

Le budget de la bibliothèque est de 112,171 millions d'euros, selon les chiffres donnés par le gouvernement ce jeudi. Les travaux devraient se terminer d'ici l'automne, pour une ouverture à la fin de l'année. Le chantier a commencé il y a quatre ans, en mars 2014.