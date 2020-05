Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères en a fait l'annonce vendredi soir. Les familles peuvent visiter leurs proches de chaque côté de la frontière, et les courses transfrontalières sont à nouveau autorisées.

La frontière belge désormais rouverte

(JFC, avec Michel Thiel) - Surprise et bonne nouvelle vendredi soir. Alors que la frontière belgo-luxembourgeoise était supposée rester fermée «hors raison valable» jusqu'au 8 juin, Jean Asselborn n'était pas peu fier d'annoncer dans un communiqué son ouverture dès ce samedi 30 mai à 7 heures.

Saluant la décision prise par le gouvernement fédéral belge, le ministre des Affaires étrangères parle d'«une étape importante» et d'«un geste apprécié à la veille du week-end de la Pentecôte qui permettra aux familles de se revoir après des semaines de séparation». Jean Asselborn a précisé les conditions sous lesquelles les déplacements d'un pays à l'autre sont autorisés.

Résidents belges et luxembourgeois peuvent désormais traverser la frontière dans les deux sens pour des visites familiales, ainsi que pour faire des courses alimentaires et non alimentaires. Et si la Belgique maintient un certain nombre de restrictions, «l'objectif ultime reste la levée de toutes les entraves à la libre circulation», a ajouté Jean Asselborn.

Le ministre des Affaires étrangères qui rencontrera son homologue belge, Philippe Goffin (MR) mardi à Luxembourg à l'occasion d'une visite de travail. Les échanges porteront sur les relations bilatérales, les grands sujets d'actualité mais aussi «la coordination des mesures de déconfinement pour faire face à la pandémie de covid-19», indique le communiqué du gouvernement luxembourgeois. «Nous poursuivrons notre dialogue avec les autorités belges en vue d'une levée progressive des mesures restrictives qui restent encore en place», conclut Jean Asselborn.

