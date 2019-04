Plusieurs centaines de personnes ont tenu à faire leurs adieux à l'ancien chef de l'État, ce lundi, en se rendant dans la chapelle ardente située au coeur du palais grand-ducal. Une possibilité offerte jusqu'à vendredi après-midi.

La foule rend elle aussi hommage au grand-duc Jean

(Wort.lu) - Serpentant au travers d'un parcours balisé, plusieurs centaines d'anonymes se sont rendus, ce lundi, au palais grand-ducal pour rendre un dernier hommage au grand-duc Jean. Au lendemain de l'arrivée de la dépouille de l'ancien chef d'État décédé à l'âge de 98 ans et quelques heures après les responsables politiques et représentants institutionnels, l'émotion était palpable.

Photo: Lex Kleren

Ouverte depuis 14h ce lundi, la chapelle ardente du palais grand-ducal reste accessible jusqu'à 19h ce lundi. Elle le sera également entre 10 et 12h et entre 14 et 19h mercredi et jeudi et enfin entre 10 et 12 et entre 14 et 16h vendredi.

Des livres de condoléances sont mis à disposition au poste de garde du palais grand-ducal, au château de Berg et au château de Fischbach. Un livre de condoléances est aussi disponible à l'hôtel de Ville de Luxembourg.