L’état des bois inquiète les visiteurs des «Demo Forest», les journées forestières organisées à l'occasion de la Foire agricole de Libramont. Luxembourgeois, Allemands, Français et Belges veulent agir en concertation pour préserver cette ressource écologique et économique.

La forêt au coeur de toutes les interrogations

Par Nadia Lallemant - Au stand de la Grande Région, à la «Demo Forest» de la Foire de Libramont (BE), les représentants des administrations de la Nature et des Forêts belges, français, allemands et luxembourgeois font grise mine. Tous le confirment: la situation des bois est préoccupante. Une triste vérité partagée en Wallonie, au Luxembourg, en région Grand Est, côté Sarre ou Rhénanie-Palatinat.

«Les forêts luxembourgeoises souffrent, elles aussi, des impacts liés aux activités humaines, comme la pollution de l’air ou l’impact du changement climatique», souligne Michel Leytem, chef d’arrondissement de Luxembourg Sud. «Leur état de santé s’est constamment détérioré ces 30 dernières années. Toutes les essences forestières sont touchées.»

«L’état de la santé des forêts est suivi en permanence», précise Michel Leytem. «Des inventaires phytosanitaires sont réalisés régulièrement. La forêt a souffert de deux étés successifs extrêmement chauds. Actuellement, les résineux sont les plus atteints.» Et d'ajouter que des mesures sont d'ores et déjà prises, en collaboration avec le ministre de tutelle, «pour sauver la forêt».



Une plate-forme d’échanges



Les plans d’action, élaborés pour assurer sa pérennité, portent sur deux axes : la diversification des essences et l’utilisation du bois dans la construction. « Le bois est, en effet, une ressource renouvelable et polyvalente. Il enferme les atomes de carbone en captant les molécules de CO2 dans l’atmosphère, ce qui réduit le réchauffement climatique dû à l’effet de serre. Chaque pièce de bois conservée est un geste pour l’environnement», poursuit le chef d’arrondissement.

Au niveau de la Grande Région, une plate-forme d’échanges a été créée. Un initiative prise afin que les quatre pays unissent leurs forces pour contrer les effets du réchauffement climatique sur la forêt. Une problématique qui a donc été largement évoquée à l'occasion de la «Demo Forest» qui referme ses portes ce mercredi soir.