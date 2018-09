Chaque premier week-end de septembre revient la tradition: les vignerons du petit village viticole de Schwebsange, dans la commune de Schengen, organisent leur fête du vin. Cette 66e édition a reçu la visite du Premier ministre Xavier Bettel.

Luxembourg 16

La fontaine à vin reprend du service à Schwebsange

Chaque premier week-end de septembre revient la tradition: les vignerons du petit village viticole de Schwebsange, dans la commune de Schengen, organisent leur fête du vin. Cette 66e édition a reçu la visite du Premier ministre Xavier Bettel.

(LuWo) - Une fois par an, la fontaine à vin à côté de l’église du village reprend du service à l'occasion de la fête du vin locale. Avec le beau temps de ce week-end, de nombreux visiteurs avaient fait le déplacement. Une exposition avec les artistes Michel Heisbourg et John Schmit a ouvert les festivités et dimanche matin, le prêtre Daniel Graul a célébré la messe avant de bénir le vin.

16 Lucien Wolff

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff Lucien Wolff

Le Premier ministre Xavier Bettel est venu saluer les vignerons. Au déjeuner, les participants ont dégusté le fameux poisson cuit au four traditionnel sous le chapiteau, et tout au long de la journée, divers groupes de musique ont animé les rues du village.