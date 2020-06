La fonction publique ne cesse de s'étoffer

En six ans, l'État a embauché 4.304 personnes au service des différentes administrations. Trop? Pas forcément, estime le ministre Marc Hansen

En six ans, l'État a embauché 4.304 personnes au service des différentes administrations. Trop? Pas forcément, estime le ministre Marc Hansen

(pj avec Marc Hoscheid) - Ces dernières semaines, mine de rien, le Luxembourg s'est reposé comme jamais sur ses administrations. A l'heure où la crise du covid-19 anesthésiait l'activité économique, où le sort du pays était entre les mains des personnels de santé et où chaque ministère déployait des dispositifs pour éviter un désastre socio-économique, l'appareil d'Etat a tenu bon. Aussi, pour l'heure, pas question de remettre en cause le poids de la fonction publique.

Mais combien pèse réellement l'administration luxembourgeoise. La question a été posée il y a peu par le député Fernand Kartheiser (ADR). La réponse tient en un chiffre : 29.328 fonctionnaires au 31 décembre 2019. Et le ministre Marc Hansen (DP) d'entrer dans le détail des statuts : 18.463 employés d'État, 8.911 fonctionnaires d'État et 2.465 salariés d'État.

Ces dernières années, force est de constater que le Luxembourg n'a cessé d'étendre son appareil d'État. Ainsi entre 2013 et 2019, 4.304 hommes et femmes ont été intégrés dans les administrations du pays, pour 623 personnes en départ en retraite. Sur la même période, la masse salariale de ces personnels publics a augmenté de près de 800 millions d'euros, passant de 2,176 à 2,901 milliards d'euros.

Et ne comptez pas sur le ministre de la Fonction publique pour regretter cette prise de poids sur les six dernières années. Elle accompagne, selon lui, autant l'accroissement de la population (+ 80.000 habitants) que l'augmentation du nombre de travailleurs frontaliers (+30 000 salariés).

A regarder dans le détail, l'augmentation la plus significative concerne le nombre d'enseignants du primaire. Leur nombre a augmenté de 616 têtes entre 2013 et 2019 pour arriver à 6.145 recrues actuellement. Le nombre d'enseignants dans les lycées a, lui, bien augmenté pour s'établir à 6.123. Pour le corps de police, le ministre Hansen signale une montée des effectifs de 306 nouveaux. Sachant qu'en plus des 2.273 membres, la police grand-ducale accélère et élargit son recrutement.

Aucune perspective?

Et puis, 20 nouvelles autorités et institutions publiques ont été créées au cours de ces six années. Il s'agit d'institutions aussi diverses que le Lycée Edward Steichen à Clervaux, le Centre pour la langue luxembourgeoise ou l'Inspection générale de la police. Même si chaque nouvelle entité ne signifie pas forcément plus de personnels embauchés, puisque certaines d'entre elles remplacent d'anciennes institutions.

Mais si le ministre est capable de répondre précisément sur le passé, aucune réponse concernant l'évolution envisagée d'ici 2023. Un manque de perspective réel ou une façon de balayer la question pour la fin du mandat gouvernemental?

