Après deux éditions perturbées par la pandémie de covid-19, la Foire de l'étudiant reprend sa forme classique, jeudi et vendredi, sur le campus universitaire de Belval.

Jeudi et vendredi à Belval

La Foire de l'étudiant revient dans sa forme normale

(pam) - Il s'agit de la 36e édition. Mais les deux dernières ayant été fortement perturbées par la pandémie de covid-19, c'est un peu une renaissance pour la Foire de l'étudiant. En 2020, elle avait dû se dérouler sous forme digitale, entièrement à distance ; et l'an passé, c'était une formule hybride.

Tout pour préparer sa vie étudiante

Mais ce jeudi 27 et ce vendredi 28 octobre, l'événement reprend normalement, et «physiquement», sur le campus universitaire de Belval. Néanmoins, la formule digitale ayant quelques atouts, la plateforme www.studentefoire.lu sera accessible dès ce 24 octobre, «donc déjà trois jours avant la foire en présentiel, pour permettre aux lycéens de s’inscrire pour le volet digital de la foire (pour le volet en présentiel, aucune inscription n’est nécessaire) et, surtout, de s’informer virtuellement afin de préparer au mieux leur visite à Belval. La plateforme restera intégralement accessible jusqu'au 28 décembre», fait savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Celles et ceux qui feront le déplacement à Belval, dans la Maison du savoir, à la Maison des arts et des étudiants et à la Halle des poches à fonte, pourront «sur une centaine de stands, échanger avec des représentants d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur, de même qu’avec des associations et cercles d’étudiants». Ils pourront aussi se renseigner sur «leurs démarches et leur fourniront maintes informations utiles, aussi bien sur les études même que sur les aides financières de l’État pour études supérieures.»

La Foire de l'étudiant en présentiel est ouverte de 9h à 17 h durant les deux jours, le créneau de 15h à 17h étant réservé au grand public.

Le ministre interpellé sur le Jugendrot

À noter que cette édition 2022 n'a pas encore démarré qu'elle fait déjà parler sur le plan politique. En effet, dans une question parlementaire adressée au ministre Claude Meisch (DP), les députées Jessie Thill et Djuna Bernard (déi Gréng) regrettent que la trentaine d'associations socio-éducatives membres de la Conférence générale de la jeunesse du Luxembourg (CGJL, Jugendrot) doivent partager un seul et même stand. Par le passé, chacune avait un espace. Elles «n’auront plus la possibilité de se présenter individuellement aux jeunes dans un contexte présentiel», déplorent les deux élues de la Chambre.

