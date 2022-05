La traditionnelle Foire de l’étudiant organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en étroite collaboration avec l’ACEL (Association des cercles d’étudiants luxembourgeois) aura cette année de nouveau lieu en présentiel.

Sur le campus de Belval

La Foire de l'étudiant de retour en octobre en présentiel

La traditionnelle Foire de l’étudiant organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en étroite collaboration avec l’ACEL (Association des cercles d’étudiants luxembourgeois) aura cette année de nouveau lieu en présentiel.

Renouant avec la tradition des foires en présentiel du passé tout en reprenant les atouts d’une offre complémentaire virtuelle après les expériences de 2020 (foire digitale) et de 2021 (foire hybride), la Foire de l’étudiant 2022 permettra aux élèves de profiter d’une offre polyvalente pour s’informer sur les études, la vie étudiante et les débouchés professionnels.



Les colocations abordables de Colonies bientôt au Luxembourg Grâce à l’engagement de financement d’un fonds managé par Ares visant jusqu'à un milliard d’euros, la start-up française Colonies compte déployer son modèle de colocation abordable dans l'Europe de l'Ouest: le Luxembourg est sur la liste.

Ainsi, pendant les deux journées de la Foire proprement dite, à savoir les 27 et 28 octobre 2022, les élèves des classes terminales auront l’occasion sur le campus de Belval de se renseigner sur les études supérieures et la vie estudiantine en entrant en interaction directe avec les exposants présents sur place. Ils pourront ainsi s’échanger avec des représentants d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur de même qu’avec des associations et cercles d’étudiants.

Des informations très utiles

Les élèves auront également la possibilité de s’adresser aux représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Service information études supérieures et Service aides financières) qui les guideront dans leurs démarches et leur fourniront maintes informations utiles.

Parallèlement, les élèves pourront suivre différents webinaires transmis en direct dans des salles dédiées sur place et en ligne.

Un accord historique pour les futurs médecins La Belgique francophone va former plus de praticiens, mais ils auront à passer dorénavant un concours d’entrée à l'université.

La foire en présentiel sera complétée par une plateforme digitale regroupant non seulement les exposants présents physiquement à Belval, mais aussi d’autres exposants «virtuels». Sur cette plateforme, les exposants auront l’occasion de se présenter, notamment via des vidéos préenregistrées, et de mettre à la disposition des visiteurs leur documentation téléchargeable.

Comme en 2021, la plateforme digitale sera déjà accessible trois jours avant la foire proprement dite (c’est-à-dire dès le 24 octobre 2022) pour permettre aux lycéens de s’inscrire pour la foire et, surtout, de s’informer virtuellement afin de préparer au mieux leur visite à Belval.

Des précisions quant à l’organisation et aux modalités de participation seront communiquées ultérieurement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.