Pendant trois jours, tout tourne autour de l'agriculture à Ettelbruck. Dès le premier jour, les visiteurs ont afflué.

Sur le Däichwisen à Ettelbruck

La foire agricole attire les foules

Jean-Philippe SCHMIT Pendant trois jours, tout tourne autour de l'agriculture à Ettelbruck. Dès le premier jour, les visiteurs ont afflué.

Ce vendredi, la foire agricole a ouvert ses portes. Dès le matin, de nombreux visiteurs se sont rendus sur le site, et vers midi, la foule s'est encore accrue sur le Däichwisen. L'édition de cette année n'avait plus rien de cornélien. Seuls quelques visiteurs isolés portaient un masque. Chez les producteurs et les exposants, l'affluence était également importante. Les places étaient très convoitées, il n'y en avait pas assez pour chaque exposant. «Si l'on veut jouer dans la cour des grands, il faut être ici», a déclaré Roby Muller de la distillerie Muller-Lemmer. La ferme de Contern compte des milliers d'arbres fruitiers, auxquels s'ajoutent des légumes. «Les fruits qui ne sont pas très beaux, nous les transformons dans notre distillerie». Vendredi matin, il y avait cependant encore peu de monde sur le stand de la distillerie.

Le plus grand zoo de caresses du pays

Le premier jour est traditionnellement le jour où les classes visitent le salon. Trois mille élèves s'étaient inscrits. L'enseignante Romy Clees avait fait le déplacement avec une classe d'Useldange. «Nous allons passer toute la journée ici», a-t-elle déclaré. Vers 9h30, le groupe a fait une pause, juste à côté de l'arène équestre. «Nous avons déjà observé le maréchal-ferrant à l'œuvre», explique l'enseignante. Plus tard, on plantera des arbres, mais avant cela, il y aura une pause.

Pendant que les élèves prenaient leur pique-nique, le Grand-Duc est passé en calèche. Il avait assisté au concours de bovins à viande et était ensuite venu à l'arène équestre. «C'est le roi du Luxembourg, il dirige le pays», a lancé une élève. «Nous venons ici chaque année», a poursuivi l'enseignante. Les enfants sont toujours enthousiastes. Le maréchal-ferrant a été le plus intéressant jusqu'à présent, selon une autre élève. «Le cheval avait un poulain», a-t-elle expliqué. Pour le reste, elle connaissait déjà tout. «Nous n'avons visité une ferme que récemment», a déclaré l'enseignante.

Même si l'enthousiasme est grand, aucun enfant ne s'imaginait un avenir dans l'agriculture. Ils veulent devenir enseignants ou conducteurs d'ambulance. Cinq enfants veulent entrer dans la police, mais aucun ne veut devenir agriculteur. Ce n'est pas le cas de Tun et Jim. «Nous sommes à peu près sûrs que nous exercerons plus tard un métier agricole», ont-ils déclaré. Les deux jeunes de 16 ans fréquentent l'école d'agriculture d'Ettelbruck, l'excursion au salon de l'agriculture faisait partie des cours. «On nous a imposé cette tâche», a déclaré Tun. Ils devaient rassembler des informations sur les petits animaux, ont-ils expliqué un peu à contrecœur.

Concours européen du Limousin

Marc Wagner, vice-président de l'association des éleveurs limousins, fait partie des plus de 1.000 personnes qui ont contribué à ce que la foire puisse avoir lieu. La foire agricole fait partie d'un concours européen de Limousine et constitue le rendez-vous le plus important du calendrier des membres de l'association. «Les animaux qui participent au concours bénéficient déjà d'un programme de beauté supplémentaire à la ferme», a-t-il expliqué tandis qu'en arrière-plan, les jurés faisaient part de leurs appréciations. C'est alors qu'une certaine agitation s'est installée et que le vice-président a dû s'excuser. «Le Grand-Duc est attendu bientôt», a-t-il déclaré.

Le concours bovin se poursuit jusqu'à dimanche. Vers 13 heures, les gagnants internationaux participeront alors à un défilé. «Si vos animaux ont occupé l'une des premières places, vous savez que vous avez bien travaillé», a déclaré Wagner.

De l'intérêt jusqu'en Chine

Mais la foire agricole ne s'adresse pas seulement aux écoliers ou aux têtes couronnées, les agriculteurs font en premier lieu partie du public cible. «Je suis issu d'une famille d'agriculteurs», a déclaré René Kuppersztajn, bientôt 90 ans, qui a visité la foire en compagnie de son neveu. Selon lui, l'exploitation paternelle a fermé ses portes depuis des décennies. «Je suis devenu jardinier».

Le visiteur n'a pas eu de mal à répondre à la question de savoir à quel point l'agriculture avait changé depuis l'époque de son père. «C'est un tout autre monde aujourd'hui», a-t-il déclaré. «Les vaches laitières d'aujourd'hui ont un rendement deux fois plus élevé». Les deux visiteurs se sont également montrés impressionnés par les machines agricoles exposées à la foire. Même dans la lointaine Asie, on s'intéresserait à la manière dont les agriculteurs travaillent au Luxembourg. «Mon beau-père est agriculteur en Chine», a expliqué le neveu. «Il cultive des tomates et demande parfois quelles variétés sont cultivées au Luxembourg».

Photo: Anouk Antony

Trois questions à Jean-Paul Schaaf, bourgmestre d'Ettelbruck Quel est votre degré de satisfaction quant au lancement de la foire agricole? Les visiteurs semblent avoir attendu la foire, je suis surpris de voir autant de monde ici. Pour le coup d'envoi, il y avait déjà beaucoup de monde. Trois mille élèves s'étaient inscrits. Le record d'avant la crise sanitaire a donc été à nouveau atteint. Que représente cette manifestation pour la ville d'Ettelbruck ? La foire agricole est le plus grand événement de toute l'année, ne serait-ce qu'en termes de nombre de visiteurs. Elle est connue au-delà des frontières et attire des milliers de visiteurs. En tant que particulier, qu'est-ce qui vous attire dans cette exposition ? Je pense que je suis comme une grande partie des visiteurs : les nombreux animaux sont la principale raison pour laquelle je visite le salon. C'est toujours fascinant de pouvoir voir les chevaux ou les bovins. Cela me rappelle la ferme de mes grands-parents. Ils élevaient des animaux de ferme et avaient un poney et des lapins.

