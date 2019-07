Problèmes de disponibilité ou de connexion ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour le parc de vélos électriques de la Ville de Luxembourg. Le groupe JC Decaux s'est engagé à remettre ses 900 véhicules en ordre de marche avant la fin du mois de juillet.

Luxembourg 2 min.

La flotte des Vel'OH! bientôt au complet

Didier HIEGEL Problèmes de disponibilité ou de connexion ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour le parc de vélos électriques de la Ville de Luxembourg. Le groupe JC Decaux s'est engagé à remettre ses 900 véhicules en ordre de marche avant la fin du mois de juillet.

Les vacances scolaires ont débuté et les pièces de rechange attendues par la société JC Decaux vont bien être réceptionnées. Les problèmes d'accessibilité des Vel'OH! dernièrement rencontrés par les usagers de la Ville de Luxembourg ne devraient plus être qu'un mauvais souvenir comme l'a indiqué Jérôme Blanchevoye, le directeur général adjoint du développement chez JC Decaux Belgique-Luxembourg.

Les pièces de rechange nécessaires à la réparation des vélos abîmés, ou vandalisés, seront livrées en ce milieu de mois de juillet. Cela permettra à la flotte de 900 vélos électriques de reprendre toute sa consistance, une centaine d'engins étant actuellement immobilisée.

Une équipe d'une dizaine de personnes est affectée aux bons soins des véhicules électriques qui ont aussi souffert de problèmes de connexion, comme l'indique M. Blanchevoye.



«Des équipes tournent sur le terrain pour identifier et repositionner les vélos en les reprogrammant correctement», commente encore le directeur adjoint.



Ce personnel a aussi la mission de réguler les stations, c'est-à-dire les réapprovisionner en véhicules, de une à trois fois par jour comme ce fut le cas dernièrement aux heures de pointe, notamment au centre-ville et au Kirchberg, les endroits de la capitale les plus touchés par la pénurie.

Il ne reste plus qu'à espérer que le mauvais usage et les dégradations connaissent une baisse notoire car le système de vélos électriques, introduit à la fin de l'année 2018 dans la capitale, à Hesperange, à Strassen et à Bertrange, est en pleine croissance.



JC Decaux gère un parc de 4.000 vélos pour 80.000 abonnés en Europe. Et au Luxembourg, 13.000 abonnés se partagent 900 véhicules.



Quelques soucis informatiques ont empêché les usagers d'emprunter certains véhicules. Photo: Serge Waldbillig





Les Vel'OH! victimes de leur succès Où sont passés tous les vélos? Aux heures de pointe, difficile d'en trouver en location dans la capitale. Un problème qu'admet l'opérateur JC Decaux, qui va devoir «payer des pénalités» suite aux nombreux couacs de ces derniers mois, selon la bourgmestre Lydie Polfer.

L'entreprise JC Decaux se félicite de l'engouement pour les Vel'OH!. «Ce qui est frappant, c'est le choix stratégique important qui a été fait par la Ville. Avec un parc de vélos à assistance électrique, le nombre de locations a été multiplié par quatre. C'est colossal! Nous avons connu une progression du nombre d'abonnés de 50%.»

«Luxembourg n'est pas un laboratoire pour des implantations futures, mais il est vrai que c'est une première mondiale pour le groupe JC Decaux. Nous avons rencontré certaines difficultés que nous nous sommes efforcés de résoudre rapidement. Le succès est au rendez-vous, les chiffres ne trompent pas. Je ne serais pas surpris que Luxembourg envisage d'étendre le système. En tout cas, le marché le prévoit et le succès rencontré nous fait supposer qu'il y aura des extensions.»

La balle est dans le camp de la Ville.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.