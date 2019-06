Le gouvernement a révélé, ce vendredi à l'issue de son Conseil, une série de mesures visant à réduire les émissions de Co2 de sa flotte automobile, composée actuellement de 2.000 véhicules pour les 20 ministères.

La flotte automobile de l'Etat se veut plus «verte»

Sophie WIESSLER Le gouvernement a révélé, ce vendredi à l'issue de son Conseil, une série de mesures visant à réduire les émissions de Co2 de sa flotte automobile, composée actuellement de 2.000 véhicules pour les 20 ministères.

Alors que la proportion de véhicules électriques dans la flotte gouvernementale est l'une des priorités définies par l'accord de coalition, le gouvernement a révélé ce vendredi une série de mesures pour réduire les émissions de C02 de cette flotte et parvenir à une mobilité pour les déplacements professionnels «au moindre coût».

Sur base d'une analyse présentée par le ministre des Finances, le Conseil de gouvernement a ainsi décidé de constituer un groupe interministériel pour mettre en œuvre les mesures suivantes:

Le lancement d’un projet-pilote pour mutualiser les voitures de plusieurs ministères,

Le recours accru à l’autopartage

La mise en place de navettes pour les déplacements internationaux réguliers

L’électrification accrue de la flotte automobile de l’État

A l'heure actuelle , 2.000 véhicules sont à disposition des 20 ministères; François Bausch ne pouvait en revanche révéler en mars dernier la proportion de véhicules électriques ou hybrides pour l'ensemble du parc.

2.000 véhicules dans le parking du gouvernement L'Etat consacre deux à quatre millions d'euros par an à l'achat de véhicules pour ses ministères, administrations et instances. La priorité est désormais tournée vers les motorisations électriques et hybrides, mais leur proportion dans le parc reste floue.

L'ancien ministre du Développement durable avait toutefois précisé que son ancien ministère avait passé commande en 2017 de 14 véhicules électriques et de six hybrides et en 2018 de 21 électriques et 14 hybrides pour le gouvernement.

«Le Conseil d'Etat a décidé en 2017 que les nouvelles voitures de service devaient être en priorité 100% électriques ou hybrides», avait-il également souligné.

En effet depuis 2017, le gouvernement s'est engagé à rationaliser et améliorer les déplacements professionnels des agents assurés par la flotte automobile de l'Etat.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.