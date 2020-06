Décharger les patrons et leur permettre de préserver des liquidités. C'est le double objectif de deux mesures temporaires qui ont été mises en place durant la crise du covid 19 et qui ont été reconduites jusqu'à la fin de l'année. Coût de l'opération: un peu plus de 100 millions d'euros.

La flexibilité financière des employeurs prolongée

Décharger les patrons et leur permettre de préserver des liquidités. C'est le double objectif de deux mesures temporaires qui ont été mises en place durant la crise du covid 19 et qui ont été reconduites jusqu'à la fin de l'année. Coût de l'opération: un peu plus de 100 millions d'euros.

(ER) - Le texte qui prévoit un échelonnement au courant de 2020 a été examiné jeudi par les membres de la commission du Travail et de la Sécurité sociale. Concrètement, il s'agit de deux mesures mises en place pour soutenir les sociétés et les indépendants en leur offrant une plus grande flexibilité dans la gestion du paiement des cotisations sociales.



La première concerne la prise en charge directe de l'indemnité de maladie (Krankegeld) par l'Assurance maladie (CNS) jusqu'à la fin du mois de juin.

La seconde concerne la suspension du calcul des intérêts moratoires. Autrement dit, les employeurs peuvent payer les cotisations sociales d'ici la fin de l'année 2020 sans risquer de poursuite ou d'amende administrative en cas de retard.

38 millions d'euros par mois

Si les cotisations sociales devront être payées, les patrons ont donc la possibilité de mieux organiser leurs différents payements. Le ministre de la Sécurité sociale Romain Schneider (LASP) a précisé aux députés que deux tiers des employeurs ont réglé leurs cotisations dans les délais habituels.

L'impact financier de ces mesures est estimé à près de 38 millions d'euros par mois, soit un peu plus de 100 millions d'euros pour les trois mois de crise.

L'épidémie met la CNS sous pression Avec la crise sanitaire, la Caisse nationale de santé est confrontée à un surplus d'activité. En temps normal, elle procède à 8.000 paiements par mois, aujourd'hui il faut en réaliser près de 80.000.

Reste à voir qui va financer ces dépenses? Si certains députés ont mis en avant les réserves de la CNS ce qui lui a permis de réagir de manière rapide, d'autres ont attiré l'attention sur le fait que l'Etat devra prendre ses responsabilités pour les dépenses avancées par la CNS. Romain Schneider a expliqué que le gouvernement allait mener une analyse a posteriori «de l'ensemble des dépenses destinées aux mesures temporaires dont celles liées au congé pour raisons familiales».

