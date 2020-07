Eurostat a publié ce mercredi son dernier rapport sur le coût de l'habitat. Sans surprise, il faut de plus en plus d'argent pour se loger au Luxembourg. Les prix ont d'ailleurs augmenté de 14% en l'espace d'un an.

La flambée des coûts des logements se confirme

Eddy RENAULD

Le prix des logements au Luxembourg ne cesse d'augmenter. Une tendance généralisée qui se confirme dans le dernier rapport de l'office statistique de l'Union européenne qui annonce même une progression de 14% au premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Des chiffres qui démontrent, une fois de plus, l'importance de plus en plus grande du logement dans le budget des ménages. Ces derniers ont notamment consacré en moyenne 24,2% de leur budget au logement en 2018 estime Eurostat.

Le Grand-Duché figure d'ailleurs en tête de peloton des pays de l'UE, il devance la Slovaquie(+13,1%), l'Estonie (+11,5%), la Pologne (+11,3%) et le Portugal (+10,3%).



A titre de comparaison, la hausse moyenne du coût des logements au sein de l'UE est de 5,5%. La tendance au sein des 27 est d'ailleurs à la hausse, seule la Hongrie enregistre une baisse de -1,2%.

Si on se penche de plus près sur les chiffres par rapport au quatrième trimestre 2019, les prix des logements au premier trimestre 2020 ont progressé de 1,2% au sein de l'UE. Le Luxembourg ne figure pas parmi le tiercé de tête mais il affiche une progression de 3,8%. Les plus fortes hausses ont d'ailleurs été observées en Slovaquie (+4%), en Estonie (+4,8%) et au Portugal (+4,9%).

Mais pour ce dernier, la tendance devrait s'inverser en raison de la crise sanitaire. A l'inverse, des baisses ont été enregistrées à Malte (-4,3%), en Hongrie (-1,1%), en Irlande (-0,8%) et en Belgique (-0,1%).

