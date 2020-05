Le gouvernement veut présenter une loi qui réglementera les mesures de protection après la fin de l'état de crise programmée au lendemain de la Fête nationale. Mais le projet est toujours en préparation.

La finalisation de la loi covid-19 prend du retard

(ER avec mig) - L'état de crise doit prendre fin le 23 juin prochain, mais pas la pandémie et la menace de nouvelles vagues d'infection. La population doit donc continuer à se protéger et dans cette optique, la mise sur pied d'une loi dite covid-19 est dans les tuyaux.



Le projet de loi aurait dû être présenté à la conférence des présidents mardi mais le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) sont arrivés les mains vides. Josée Lorsché, chef du groupe parlementaire de Déi Gréng, a déclaré au Luxemburger Wort que le gouvernement voulait éviter de présenter un texte incomplet.

«La réunion s'est donc transformée en une sorte de résumé de la conférence de presse de la veille», regrette la responsable du groupe CSV, Martine Hansen. Sven Clement (Pirates) s'est dit déçu que le projet de loi ne soit toujours pas disponible, «le gouvernement a sous-estimé la quantité de travail», dit-il.

La loi covid-19 pourrait avoir une durée limitée dans le temps, soit un mois, ce qui obligerait le Parlement à la prolonger toutes les quatre semaines. Deux textes de loi devraient fixer les futures règles. Le premier concerne les mesures de protection des citoyens (port du masque, rassemblements,...) et le second sera plus économique comme les mesures concernant les entreprises.

Pour rappel, l'opposition s'était montrée très critique sur la première ébauche du projet de loi covid-19. Elle menaçait même de ne pas soutenir cette initiative au moment du vote car elle estimait qu'elle donnait trop de pouvoirs au gouvernement. Depuis, ce dernier a finalement décidé d'adapter ce texte et de le diviser en deux parties.

La loi covid-19 sera à l'ordre du jour d'une prochaine réunion prévue le 10 juin mais vendredi, les différents textes devraient être soumis aux députés.

