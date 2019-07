Un peu plus d'un mois après l'annonce de la fermeture de l'hebdomadaire francophone du groupe Editpress, l'OGBL annonce jeudi la signature d'un plan social. Les personnels concernés bénéficieront de «mesures d'accompagnement» et de «compensations financières», selon le syndicat, actionnaire principal du groupe eschois.

La fin du «Jeudi» laisse 10 salariés sur le carreau

Annoncée fin mai, la fin du Jeudi va se traduire par le licenciement de 10 salariés, indique jeudi l'OGBL. Un chiffre en baisse par rapport aux plans initiaux qui prévoyaient l'arrêt des contrats de travail de 15 personnes afin de «pérenniser les activités» du groupe Editpresse, selon le communiqué officiel.

Selon nos informations, sur les 10 personnes concernées, seules sept étaient titulaires de la carte de presse au sein du Jeudi. Les trois autres personnes n'appartenaient pas à l'équipe de l'hebdomadaire mais à une ou plusieurs autres entités du groupe eschois. Une situation qui s'explique par le fait que ce plan social «concerne l'ensemble d'Editpress Luxembourg S.A et non uniquement Le Jeudi qui ne constituait pas une entité à part», détaille un porte-parole de l'OGBL.

Concentration de l'offre francophone

Selon le communiqué officiel, les salariés concernés bénéficieront «d'indemnités extra-légales» et de «mesures d'accompagnement», que ce soit via une procédure de mise «à la préretraite-ajustement» ou une «priorité de réembauchage, exemption fiscale et aide au réemploi». Comprenez notamment la possibilité pour les journalistes concernés d'intégrer l'une des rédactions francophones d'Editpress, à savoir celle du Quotidien et de L'essentiel.

Pour rappel, Le Jeudi - qui existait depuis 1997 - a été arrêté «pour raisons financières». Selon Jean-Lou Siweck, directeur général du groupe Editpress, cette décision s'inscrit dans une logique de groupe dans laquelle «toute l'énergie sera concentrée sur son quotidien allemand Tageblatt». Pour le paysage médiatique luxembourgeois, la disparition de l'hebdomadaire francophone répond à une concentration de l'offre, désormais répartie pour les journaux imprimés 100% en langue française entre Le Quotidien, L'essentiel et Paperjam.

À noter enfin que ces négociations s'effectuaient dans un contexte particulier, puisque les personnels du Jeudi, comme ceux de l'ensemble du groupe eschois, avaient comme principal actionnaire l'OBGL.