Luxembourg 5 2 min.

La fin de la phase 1 approche pour le Pont Buchler

Patrick JACQUEMOT Ce week-end, la pose d'une charpente métallique au-dessus de la Pénétrante Sud occasionnera quelques changements dans le plan de circulation aux alentours. Mais pour l'ouvrage en pleine rénovation, la fin du chantier reste toujours fixé au deuxième semestre 2021.

Il grossit, il grandit. Et il en sera ainsi durant chacun des 650 jours du chantier modifiant l'allure (et l'usage surtout) du Pont Buchler. Et en cette fin de semaine, les usagers circulant aux abords de l'ouvrage seront invités à changer leur parcours. En cause : la pause d'une nouvelle charpente métallique. De fait, du vendredi 6 mars (22h) au lundi 9 mars (4h), la Ville de Luxembourg prendra les mesures suivantes:

Fermeture de la Pénétrante Sud en dessous du pont Buchler.

Interdiction de circuler sur la rampe d'accès "Ouest" (direction rond-point Gluck)

Libre circulation sur les rampes d'accès et de sortie "Est" de et vers la route de Thionville et la rampe de sortie "Ouest" vers la route de Thionville.

Ce week-end et les semaines à venir seront également mises à profit pour procéder à des travaux de coffrage des avaloirs et le bétonnage du tablier. Les opérations d'étanchéité, de bétonnage, de protection caténaires CFL ou des travaux de marquage sont toujours en cours côté Sud; le trafic passant par le côté Nord du pont.

En mai/juin 2020, l’ancien bâti de la construction côté Sud de l'ouvrage sera démoli. Le trafic routier sera alors dévié sur les nouvelles voies créées. En janvier 2021, comme cela avait été le cas en octobre 2019, l'ensemble de la charpente métallique de la nouvelle partie (qui accueillera bus, et voitures en direction du centre-ville). Une opération spectaculaire et qui nécessitera là encore de bloquer. Mais d'ici là bien des trains CFL seront passés sous l'ouvrage en chantier, et bien des bus et voitures sur sa chaussée…

A terme, l'ouvrage permettra notamment la circulation des tramways vers Bonnevoie (en 2021) puis la Cloche d'or (2023). Il disposera également de passages élargis pour favoriser la mobilité douce (piétons, cyclistes). L'enveloppe des travaux reste fixée à 25,2 millions d'euros.