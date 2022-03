Le ministre de l'Economie Franz Fayot évoque les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie et l'attitude souvent naïve de l'Europe vis-à-vis des autocraties.

Luxembourg 6 min.

Conflit Ukraine-Russie

La fin de la naïveté dans la politique économique

Le ministre de l'Economie Franz Fayot évoque les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'économie et l'attitude souvent naïve de l'Europe vis-à-vis des autocraties.

(tb avec Thomas KLEIN) - La guerre en Ukraine est un tournant à bien des égards. A court terme, elle devrait entraîner un recul sensible de l'économie, qui se remet à peine des conséquences de la pandémie. A long terme, elle modifiera durablement aussi bien la politique économique de l'Occident que ses relations avec les puissances autocratiques. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec le ministre de l'Economie Franz Fayot (LSAP) sur les conséquences immédiates de la crise pour le Luxembourg ainsi que sur la nécessité de repenser la stratégie.

Franz Fayot, malgré l'incertitude de la situation actuelle : pouvez-vous donner une estimation de l'impact de la guerre en Ukraine et des sanctions sur l'économie luxembourgeoise ?

Franz Fayot: «Nous avons tout d'abord fait un inventaire et nous avons vu qu'une vingtaine d'entreprises luxembourgeoises sont actuellement actives en Russie et que quatre y ont leur propre filiale. Pour ces entreprises, les affaires ne seront évidemment pas plus faciles. Il faut maintenant regarder en détail avec quels partenaires commerciaux les entreprises travaillent, s'ils sont touchés par des sanctions quelconques et si les affaires des entreprises peuvent continuer.

La Chambre fait bloc derrière les sanctions Le Parlement s'est à nouveau penché mardi sur la guerre en Ukraine. Les sanctions de l'UE contre la Russie rencontrent un large soutien.

D'un autre côté, il y a aussi toute une série d'entreprises russes qui sont actives ici, par exemple dans le secteur financier, mais aussi dans l'industrie et les services. Leur activité est bien sûr affectée par la guerre, les sanctions et les éventuelles contre-mesures russes. Nous sommes actuellement en train d'établir une cartographie afin d'avoir une vue d'ensemble des entreprises ou des actionnaires d'entreprises au Luxembourg qui sont touchés par les sanctions.

Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons évaluer précisément l'impact sur l'économie luxembourgeoise. Mais il est clair que les conséquences sur les relations commerciales avec la Russie sont considérables.

Franz Fayot demande plus d'autonomie stratégique pour l'Europe. Photo: Luc Deflorenne

Quelles sont les conséquences de l'exclusion de la Russie du système Swift pour l'industrie financière luxembourgeoise ?

«Les sanctions Swift auront bien sûr un effet sur la Place financière luxembourgeoise. Il n'est pas encore possible à ce stade d'évaluer totalement la gravité ou la profondeur de celles-ci. Nous avons ici quelques banques russes et des participations luxembourgeoises dans des sociétés russes, il y a toute une série d'interdépendances.

«L'autocrate n'entend que ce qu'il veut entendre» Le professeur Florian Töpfl revient sur le rôle des médias d'Etat russes dans la préparation de l'attaque du président Vladimir Poutine contre l'Ukraine.

Dans le passé, nous avons eu de bonnes relations économiques avec la Russie. Nous avons une ambassade à Moscou et un "attaché économique" sur place. Nous pouvons faire une croix dessus pour l'instant. Cette guerre d'agression est totalement inacceptable. Nous sommes absolument solidaires avec le peuple ukrainien et soutenons pleinement les sanctions de l'Union européenne.

Un conflit systémique se dessine de plus en plus entre l'Occident d'une part et la Russie et probablement aussi la Chine d'autre part. Cela signifie-t-il que l'époque où la politique et l'économie étaient considérées comme des sphères séparées l'une de l'autre est révolue? Les entreprises peuvent-elles rester neutres dans cette constellation?

«Le chancelier allemand a utilisé le terme de ''changement d'époque'' dans son discours du week-end. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. On pouvait déjà le voir avant la guerre, mais c'est devenu encore plus évident maintenant. Le conflit avec la Russie, la confrontation des États-Unis avec la Chine, cette nouvelle guerre froide - tout cela donne un monde transformé.

Après l'éclatement de la guerre, nous assistons à deux évolutions : une solidarité accrue au sein de l'UE et une importance nettement plus grande accordée à l'OTAN. L'UE devra repenser sa stratégie et mettre en place une défense commune. Des demandes d'autonomie stratégique avaient déjà été formulées auparavant dans le cadre de la pandémie.

Nos réservoirs de gaz sont vides, tout cela était anticipé. La guerre de Poutine était préparée.

Cela signifie que nous devons à nouveau occuper certains secteurs clés ici - des semi-conducteurs aux batteries pour les voitures électriques, en passant par les secteurs de la santé et de la pharmacie. Nous avons compris que nous devions réimplanter différentes productions en Europe.

Il en va de même pour la décarbonisation de l'industrie et de l'économie. Nous avons compris que notre dépendance aux énergies fossiles nous rendait vulnérables au chantage. Nos réservoirs de gaz sont vides, tout cela était anticipé. La guerre de Poutine était préparée. Le seul effet secondaire positif de cette terrible guerre est l'accélération de la décarbonisation et des investissements dans les énergies renouvelables.

L'Occident a été trop naïf dans sa politique économique, alors que des pays comme la Chine et la Russie ont adopté une approche plus stratégique ?

«Je pense que nous avons probablement sous-estimé le fait que quelqu'un comme Poutine a utilisé sa politique économique et énergétique dans le sens de sa guerre et de sa politique. L'Allemagne en particulier a sous-estimé à quel point elle s'est rendue dépendante du gaz russe. Je pense toutefois que nous sommes devenus un peu moins naïfs au cours des deux dernières années, notamment en ce qui concerne la Chine, qui a procédé à des investissements ciblés dans des domaines stratégiques à de nombreux endroits en Afrique et en Europe. Cela sera davantage remis en question à l'avenir et ne sera probablement plus possible sous cette forme.

Il n'est pas nécessaire d'être partout et de commercer avec tout le monde.

Cela confirme également cette tendance à une plus grande autonomie européenne et aussi à une certaine protection de son propre marché. Tout cela vise à ce que l'Europe se protège mieux face à des dictatures comme la Russie ou la Chine. Et c'est une bonne chose.

Pour le Luxembourg, il a toujours été favorable de se positionner comme «Gateway to Europe», y compris pour les investisseurs de pays comme la Chine et la Russie. La nouvelle constellation géostratégique rétrécit-elle la marge de manœuvre des petits pays ?

«Il est clair par exemple que si l'on fait partie de l'Union européenne, il est hors de question de s'opposer aux sanctions sous quelque forme que ce soit. Cette doctrine du commerce extérieur, selon laquelle on peut en principe coopérer avec n'importe qui, n'est plus valable. Il faut accorder beaucoup d'attention au thème de la ''Human Rights Due Diligence'', aux questions de guerre et de paix, mais aussi aux droits de l'homme. Je pense que c'est une évolution positive et je ne crois pas non plus que cela soit problématique.

Il n'est pas nécessaire d'être partout et de commercer avec tout le monde. Au lieu de cela, il faut avoir une certaine cohérence dans sa politique. Nous menons une politique étrangère pacifiste et féministe qui s'appuie fortement sur la question des droits de l'homme. Il faut bien sûr concilier cela avec la politique économique.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.