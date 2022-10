Face à la recrudescence de faits de cambriolages en cette fin d'année, la police grand-ducale rappelle qu'il existe des moyens pour se prémunir de tels événement aux conséquences parfois traumatisantes.

Luxembourg 4 min.

Comment les éviter?

La fin d'année, période préférée des cambrioleurs

3.106, c'est le nombre de cambriolages ou tentatives de cambriolage ayant eu lieu sur le territoire luxembourgeois en 2021. Autrement dit, chaque jour, c'est plus de huit intrusions qui sont faites au sein de domiciles de résidents luxembourgeois, avec les conséquences traumatisantes que l'on connait. C'est la plupart du temps durant les quatre derniers mois de l'année, de septembre à décembre, que la plupart des faits sont recensés, avec notamment une augmentation des cambriolages commis le vendredi et le samedi.

A l'approche des fêtes de fin d'année, la police grand-ducale met en garde et annonce lutter autant que faire se peut contre ce phénomène durant l'automne et l'hiver, périodes plus propices à des cambriolages en raison de la tombée avancée de la nuit et de la visibilité plus réduite. «Parmi les efforts préventifs et proactifs comptent notamment des patrouilles ciblées et une présence policière renforcée aux moments et endroits clés. Les efforts réactifs et répressifs comprennent entre autres la recherche des auteurs, les enquêtes de voisinage, la saisie des traces par la police technique, les enquêtes effectuées par le service de police judiciaire ou encore l'organisation de dispositifs banalisés ou en uniforme», indiquent les forces de l'ordre.

Un cambriolage ne dure pas plus d'une dizaine de minutes

En moyenne, la durée d'un cambriolage ne dépasse pas 5 à 10 minutes. Ce laps de temps comprend, d'une part, l'effraction et d'autre part, la fouille de l'habitation. «Les cambriolages peuvent aussi bien avoir lieu durant la journée que pendant la nuit. Il importe de savoir qu'en principe, un cambrioleur ne cherche pas la confrontation avec l'habitant et fuit lorsqu'il remarque que celui-ci l'a aperçu. Néanmoins, si l'habitant constate qu'un cambriolage est en cours, il est déconseillé d'affronter le cambrioleur de manière directe. Alertez plutôt immédiatement la police à travers le numéro d'appel d'urgence 113 et signalez au cambrioleur qu'il n'est pas passé inaperçu, par exemple en faisant du bruit, en criant ou en allumant l'éclairage», rappelle la police grand-ducale.

Cette dernière indique qu'il existe des moyens très simples pour se protéger d'éventuels malfrats. «Une bonne sécurisation mécanique de la maison, un système d'alarme, mais aussi la vigilance individuelle diminuent considérablement le risque d'être victime d'un cambriolage», assure-t-elle.

Concrètement, en cas d'absence, même de courte durée, la police recommande de «fermer toutes vos fenêtres et portes». «Une fenêtre basculante est un accès facile pour des cambrioleurs. Si vos fenêtres sont équipées d'une serrure, ne laissez pas la clé sur la serrure. N'oubliez pas d'activer votre système d'alarme quand vous quittez votre maison ou appartement, même lors d'une courte absence. Certains cambrioleurs évitent la lumière. Lorsque les jours sont plus courts et les nuits plus longues, il est dès lors recommandé d'éclairer votre domicile».

Veillez à verrouiller également les portes de vos garages et caves. Faites en sorte qu'aucune personne inconnue ne puisse accéder à des garages ou caves communs. Pensez aussi à sécuriser votre vélo lorsqu'il se trouve dans un garage commun ou enfermez-le dans votre cave privative.

Attention à votre voiture

Pensez aussi à minimiser le risque de vols dans votre voiture lorsqu'elle est garée à l'extérieur. «Evitez de garer votre véhicule dans un endroit sombre et verrouillez-le, même si vous ne le quittez que pour un instant. Ne laissez pas d'objets de valeur dans votre voiture, surtout pas sur les sièges ou dans d'autres parties visibles depuis l'extérieur», poursuivent les forces de l'ordre dans leur bulletin.

Durant les vacances de Toussaint, nombreux sont ceux qui partent en vacances. Dès lors, si vous êtes absents pendant plusieurs jours, informez-en vos voisins afin que ceux-ci soient au courant au cas où ils constateraient quelque chose de suspect. «Si vous partez en vacances, informez-en la police en remplissant le formulaire «Départ en vacances». La police effectuera des patrouilles de prévention occasionnelles dans le cadre de sa surveillance générale, de jour ou de nuit, auprès de votre domicile.»

En cas de doute, le 113

Enfin, il ne faut surtout pas hésiter à signaler à la police toute personne ou voiture suspecte, qui est susceptible de faire des repérages dans votre rue ou dans votre quartier. «L'efficacité de l'interpellation contre des bandes criminelles spécialisées dans les cambriolages dépend de la qualité des renseignements fournis par la population. Alors que tout signalement peut être précieux, il est important que des renseignements sur des auteurs potentiels ou éléments suspects soient le plus précis et complets possible.»

Bref, en cas de doute ou face à un cambriolage, un seul numéro: le 113.

