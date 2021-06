Pas moins de douze syndicats et organisations professionnelles de soins tiendront un piquet de contestation ce 1er juin, devant la Chambre des députés. En cause : les nouveaux cursus de formation proposés par le gouvernement.

La fièvre gagne les professions de santé

Que le Luxembourg manque d'infirmiers et de personnels soignants en général, ce n'est pas un secret. Près des deux tiers des effectifs hospitaliers, en maisons de retraite ou effectuant des soins à domicile viennent de l'étranger, ce qui fragilise le système de santé. L'épisode covid, et le risque d'un blocage des frontières, est venu le rappeler. Aussi, le gouvernement a-t-il choisi d'accélérer la mise en place de formations, au Luxembourg, de plus de blouses blanches. Mais l'annonce récente de l'ouverture de huit nouveaux bachelors n'a fait que monter la tension de la profession.

Résultat, un mois après l'annonce de la mise en place de ces formations, voilà qu'infirmières, aides soignants, auxiliaires de vie, assistants techniques médicaux, sages-femmes, ou aides socio-familiales ont décidé de descendre dans la rue. Après plus d'une année à prendre soin du pays frappé par le covid, ces métiers veulent prendre soin d'eux. Ou plutôt de leur avenir. «Car si réforme du système il doit y avoir, ce n'est pas ce qui est proposé qu'il faut faire. Cela doit aller plus loin», commente Anne-Marie Hanff, présidente de l'ANIL.

L'Association nationale des infirmier-e-s du Luxembourg sera ainsi devant la Chambre ce mercredi après-midi (15h). Et comme elle, onze autres formations ont choisi de protester sous les fenêtres des députés. Car de l'ALAS à l'ALIPS, de l'ALEPS à l'ALIAR en passant par l'OGBL et le LCGB, les nouvelles filières de formation proposées par les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Santé et de la Famille sont «incohérentes». Aux yeux des manifestants, «elles créent un métier d'infirmières à plusieurs niveaux. Certaines auraient Bac +2 (le BTS actuel) quand d'autres pour les mêmes fonctions auraient suivi un Bac +3 voir Bac+5».

Une progression en escalier

Et puis, en l'état, la solution ne propose rien pour la filière des aide-soignantes par exemple. Une profession tout aussi essentielle et en tension pourtant. «Il faut mettre en place un système progressif de carrière. Ou l'aide-soignante qui le souhaite peut se former pour devenir infirmière en soins généraux (par la réussite d'un bachelor). Et l'infirmière généraliste avoir la possibilité de se spécialiser en soins avancés, en pédiatrie, en anesthésie, en psychiatrie (cette fois via un master). Une progression logique en escalier.»

Car du côté des blouses blanches, on craint que les propositions avancées par Claude Meisch (DP), Paulette Lenert (LSAP) et Corine Cahen (DP) se heurtent à deux murs : «Primo, cela crée de la confusion dans le cursus à suivre pour les jeunes qui souhaitent entrer dans le métier. Secundo, cela ne résout pas le problème de base qui était le manque d'effectifs», note Anne-Marie Hanff.

Aussi, les douze organisations qui manifesteront ce 1er juin souhaite que le gouvernement révise sa copie, et reprennent des négociations. «Pas juste des rendez-vous pour nous laisser parler, mais pour nous entendre.» Par ailleurs, syndicats et associations professionnels réclament des engagements chiffrés de la part des ministres impliqués : «Le pays a besoin de combien de personnes, à quelle échéance, et quels moyens on va se donner pour atteindre cet objectif.»

