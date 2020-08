La fièvre du contrôle gagne les magasins

Plusieurs commerces de la capitale ont pris la décision de vérifier que leurs clients ne présentent pas de fièvre. Celles et ceux qui refusent de se plier à ce contrôle se voient tout simplement interdire l'entrée. Une pratique autorisée par la loi.

(JFC avec Diana Hoffmann) – Jusqu'à présent, la pratique existait à la porte des hôpitaux, ou dans une petite tente dressée devant certaines pharmacies. Aujourd'hui, elle s'exporte à l'entrée de certains restaurants et studios de tatouage: le contrôle de la température corporelle de tous les clients potentiels gagne du terrain. Un luxe de précaution lié au fait que la fièvre reste considérée comme l'un des symptômes principaux d'une infection au covid-19.

Dans le but de protéger employés comme clients, plusieurs responsables de commerces dans la capitale ont donc investi dans l'achat d'un thermomètre clinique. Mais tous les clients ne sont pas à l'aise avec cette volonté de détection globale des personnes potentiellement infectées. Certains se montrant même extrêmement dubitatifs. «Mais la grande majorité s'y prête de bonne grâce et trouve ce contrôle tout à fait logique», explique la réceptionniste du studio de tatouage Adikt Ink à Luxembourg-ville.

Selon la réceptionniste du studio de tatouage Adikt Ink, «la grande majorité des clients se prête de bonne grâce» à la procédure mise en place. Photo: Chris Karaba

Un petit souci a toutefois vu le jour pendant la période de canicule. Alors que la température extérieure dépassait gaiement les 30°C, certaines personnes ont affiché une température corporelle trop élevée. Il leur était alors demandé de s'asseoir et de boire un verre d'eau avant de pouvoir être servis. Un cas seulement de fièvre a été décelé. Après avoir effectué un test qui s'est révélé négatif, le client en question est revenu au studio pour se faire tatouer.

Mais au-delà de l'aspect purement technique, il est évident que ce genre de pratique pose question sur le plan de l'éthique et de la liberté individuelle de chacun. Selon Frank Stoltz, porte-parole de la police, «refuser l'entrée à un client en raison d'une température corporelle excessive n'est pas interdit en soi». Le fonctionnaire qui rappelle que la police est habilitée à effectuer un contrôle dans un lieu accessible au public, tel qu'un magasin ou un restaurant, si une infraction à la «Loi covid» est signalée.

Prendre la température des personnes donne un faux sentiment de sécurité

En principe, un commerce peut toujours utiliser son droit de domiciliation pour refuser l'entrée à des personnes. Tout en demeurant conscient du fait qu'il ne doit «pas faire de discrimination» et que sa décision ne doit en aucun cas «porter atteinte à la dignité des êtres humains». La procédure ne viole pas non plus les droits de la personne «tant que la température du corps ne peut être attribuée à une personne identifiée».

Ce, même si le ministère de la Santé rappelle que le Centre européen de prévention des maladies a clairement exprimé son opposition à la prise de fièvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie. «Prendre la température n'est pas un moyen efficace de détecter les personnes infectées par le covid-19. Cela donne tout simplement un faux sentiment de sécurité», déclare ainsi le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de Santé. Après tout, nombreuses sont les personnes asymptomatiques atteintes du virus.

Une seconde raison pour laquelle tabler sur le seul contrôle de la température s'avérerait présomptueux réside dans le fait que les personnes infectées sont déjà contagieuses pendant la période d'incubation. C'est-à-dire en moyenne cinq à six jours avant qu'elles ne présentent des signes de fièvre. Selon l'état actuel des connaissances de l'Institut allemand Robert Koch, près de 60% des personnes infectées ne développent même pas du tout de fièvre.

