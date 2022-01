En 2021, 14 pannes de plus d'une heure ont affecté les transports par tram dans la capitale. Bien peu de problèmes techniques au regard d'un service assuré au quotidien.

La fiabilité du tram reste sur de bons rails

Patrick JACQUEMOT En 2021, 14 pannes de plus d'une heure ont affecté les transports par tram dans la capitale. Bien peu de problèmes techniques au regard d'un service assuré au quotidien.

Chaque jour, près de 75.000 usagers apprécient de pouvoir circuler à Luxembourg via le tram. Et cela même si, parfois, les rames connaissent un problème technique. Cela a notamment été le cas à trois reprises en fin d'année 2021, où la circulation a été interrompue en raison de «trois pannes majeures» (donc plus de 60 minutes). Mais pas de quoi mettre en doute la fiabilité des engins et du réseau, assure le ministre de la Mobilité : «Le tramway est plutôt un moyen de transport fiable, car il circule sur son propre itinéraire, et se trouve donc moins touché par les problèmes avec les autres moyens de transport».

François Bausch (Déi Gréng) a raison sur ce point : circulant en site propre, le tram évite de se retrouver englué dans le trafic routier de la capitale. Reste qu'aux yeux des députés André Bauler et Max Hahn (DP), ces pannes à répétition méritaient de s'interroger sur la qualité du service.

A lire la réponse parlementaire qui leur a été adressée, mardi, les deux députés ont pu souffler : ça roule toujours bien pour les 27 rames en service. Ainsi, sur les 365 jours de service l'an passé, le tram n'a enregistré que 14 pannes significatives. Et cela pour bien plus de 500.000 kilomètres de navettes assurées.

Certes, le nombre d'incidents mécaniques a augmenté. Mais la longueur du réseau et la fréquence des passages aussi. Ainsi, en 2019, Luxtram n'avait enregistré que quatre pannes de plus d'une heure, puis deux en 2020 et maintenant 14. Un total 2021 qu'il faut mettre en relation avec la mise en service du nouveau tronçon (place de l'Etoile/gare centrale) qui, immanquablement, a engendré quelques problèmes de ''jeunesse''.

Au passage, le ministre de la Mobilité rappelle que la jeunesse des équipements a permis de faire prendre en charge les coûts de réparations nécessaires par les fabricants et ou entreprises impliquées dans 11 des 14 pannes majeures enregistrées. Que ce soit pour résoudre un problème de pantographe qui refusait de se mettre correctement en place pour une recharge des batteries ou remettre du courant sur le réseau après un court-circuit.

Mais, au fil du temps, il ne faudra plus compter sur la couverture financière de la garantie pour assumer les frais de réparation. Ainsi, déjà, «neuf des 27 tramways ont quitté la période de garantie» tout comme les voies reliant LuxEpo à la place de l'Etoile.

2022 devrait marquer une nouvelle étape dans la vie du tram luxembourgeois qui vient de fêter ses quatre ans. A priori, pour la rentrée de septembre, la liaison entre la gare et le lycée de Bonnevoie devrait être opérationnelle. Sachant qu'un an plus tard, le tronçon D permettra de circuler jusqu'au stade national et le quartier Cloche d'Or.

Mais la prochaine date majeure pour le réseau (long actuellement de 16 km) a été fixée pour cette mi-janvier avec le lancement du chantier pour la construction d'un ouvrage au-dessus de l'autoroute. Pont nécessaire pour qu'en 2024, le tram relie le Kirchberg au Findel.

