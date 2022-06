Le programme des festivités du 23 juin revient sous sa forme d'avant la pandémie de covid-19, avec notamment le très attendu feu d'artifice tiré depuis le pont Adolphe le soir du 22 juin.

A quelques jours du 23 juin

La fête nationale de retour en mode majeur

Mélodie MOUZON Le programme des festivités du 23 juin revient sous sa forme d'avant la pandémie de covid-19, avec notamment le très attendu feu d'artifice tiré depuis le pont Adolphe le soir du 22 juin.

Enfin. Après deux ans de célébration de la fête nationale en mode mineur, 2022 marque le retour aux festivités de plus grande ampleur. Moment particulièrement attendu par de nombreux Luxembourgeois, le feu d'artifice tiré à partir du pont Adolphe le 22 juin aura bien lieu.

Mercredi 22 juin

Il est de coutume que les célébrations de la fête nationale débutent la veille à 16 heures par la cérémonie de la relève solennelle de la garde devant le palais grand-ducal. La famille grand-ducale se rendra ensuite de 16h45 à 18h45 à Lellingen puis fera une halte à Esch-sur-Alzette de 17h à 19h15.

Le cortège aux flambeaux des clubs de la capitale s'élancera quant à lui à 21h20 du boulevard Roosevelt. L'aubade de la musique militaire aura lieu également au même moment, en présence du grand-duc Henri, de la grande-duchesse Maria Teresa, du grand-duc héritier Guillaume et de la grande-duchesse héritière Stéphanie, du prince Louis, de la princesse Alexandra et du prince Gabriel.

Pour la première fois depuis 2019, le public pourra donc assister ensuite au feu d'artifice tiré depuis le pont Adolphe à 23 heures.

Jeudi 23 juin

Le jour de la fête nationale, les festivités débuteront à 10 heures par la cérémonie officielle à la Philharmonie de Luxembourg, en présence des membres de la famille grand-ducale, des députés, des membres du gouvernement, des membres du Conseil d’État, de l’ordre judiciaire, du conseil communal de la Ville de Luxembourg et du corps diplomatique accrédité au Luxembourg.

Cette cérémonie sera suivie à 11h par le tir d'honneur des 21 coups de canon tirés du Fetschenhaff. A 11h30, place au défilé militaire qui se déroulera sur l'avenue de la Liberté. Le Grand-Duc et le Grand-Duc héritier l'inspecteront. La Grande-Duchesse et la Grande-Duchesse héritière y assisteront quant à elles à partir de la tribune officielle.

La journée se clôturera par le Te Deum à la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg à 16h30 en présence du Grand-Duc et de la Grande-Duchesse, du Grand-Duc héritier et de la Grande-Duchesse héritière, du prince Louis, de la princesse Alexandra et du prince Gabriel.

