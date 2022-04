La manifestation populaire a été annulée pendant deux ans en raison de la pandémie, mais les voisins pourront bientôt à nouveau faire la fête et se rencontrer.

Edition 2022

La fête des voisins aura lieu le 20 mai

(MKa avec Charlot KUHN) - Le 20 mai, la fête des voisins sera à nouveau célébrée dans tout le pays. Après que cette initiative à succès, lancée il y a 20 ans sous l'impulsion de l'Association Luxembourgeoise des Solidarités de Proximité (ALSP), ait été annulée ces deux dernières années en raison du covid-19, il est à nouveau temps de passer des moments conviviaux entre voisins.

Dans le but de promouvoir la solidarité et la convivialité dans les quartiers, villages et villes, les associations sociales et interculturelles, la Maison des Associations asbl, l’ASTI (Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés) et le CELL (Center for Ecological Learning Luxembourg) ont rejoint l'ALSP pour une coordination commune de la campagne nationale de 2022. L'action est soutenue par 44 communes, le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Syvicol et le ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région.

Ceux qui participent peuvent compter sur un soutien logistique de la part des communes participantes. Photo: Charlot Kuhn

En effet, une bonne cohabitation commence par de bonnes relations de voisinage, qui renforcent la cohésion sociale et la solidarité. L'objectif reste donc de faire connaissance avec de nouveaux voisins ainsi que de cultiver les contacts de voisinage familiers, la convivialité, l’esprit de communauté et l'échange. Mais qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelle dynamique qui veut s'orienter vers une organisation écologique et interculturelle renforcée.

L'action s'adresse à tous les habitants

Le 20 mai, chaque habitant est invité à s'engager activement, à impliquer d'emblée ses voisins et à déterminer ensemble un lieu de rencontre approprié - par exemple un tronçon de rue, un trottoir ou une cour intérieure. Toutes les personnes d'origines, de classes sociales et de cultures différentes sont les bienvenues. Pour le repas ou le buffet improvisé le jour de la fête, chaque visiteur apporte un plat et des boissons que tous partagent. La musique et la danse enrichissent ces célébrations et facilitent le dialogue.

Les communes participantes ont promis une aide logistique et fournissent des cartes d'invitation ainsi que des dépliants et des affiches. L'ALSP a distribué 800 affiches publicitaires aux communes et a débuté une campagne publicitaire nationale dans les différents médias, qui s’étendra du 20 avril au 20 mai. Pour plus d'informations, cliquez ici.

