«La fermeture des frontières provoque un ressentiment»

Dans un courrier adressé au ministre allemand de l'Intérieur, Jean Asselborn, le ministre des Affaires étrangères, demande la fin des contrôles à la frontière germano-luxembourgeoise.

A la suite des 13 bourgmestres des communes mosellanes qui s'étaient mobilisés à la suite du retour des contrôles à la frontière germano-luxembourgeoise, c'est au tour de Jean Asselborn (LSAP) de se fendre d'un courrier adressé au ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer. Le ministre des Affaires étrangères dénonce, selon lui, «les très graves atteintes à la coexistence transfrontalière et à l'économie régionale» qui résultent des dispositions prises depuis le 16 mars suite à la pandémie de covid-19.

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a par ailleurs signifié au ministre allemand de l'Intérieur que «l'évolution de la situation épidémiologique au Luxembourg n'est nullement une menace pour les régions voisines» et, dès lors, qu’il n'y avait aucune raison à maintenir les contrôles aux frontières avec le Luxembourg. «Au contraire, la fermeture des frontières et les contrôles provoquent un ressentiment croissant parmi la population des deux côtés de la frontière et risquent de nuire de façon permanente à la coexistence transfrontalière dans la Grande Région», a déclaré Asselborn.

Pour rappel, à la mi-avril, treize bourgmestres de six communes luxembourgeoises et sept allemandes avaient dénoncé, dans une lettre ouverte adressée aux Premiers ministres des Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, le fait que «les fermetures de frontières mettent en danger le projet européen».

