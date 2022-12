La femme portugaise avait 32 ans et était originaire du district de Coimbra. Son petit ami de 27 ans, qui a survécu à l'attaque au couteau, était également portugais. Tout comme leur agresseur, actuellement en détention provisoire.

La femme retrouvée démembrée à Bonnevoie était portugaise

La femme de 32 ans qui a été retrouvée morte dans un appartement de Bonnevoie jeudi après-midi dernier était portugaise. Elle était originaire de Soure, dans le district de Coimbra, et avait émigré au Luxembourg depuis plusieurs années.

Vendredi, le ministère public a indiqué que son corps avait été retrouvé «partiellement démembré et mutilé». Dans la déclaration, l'organisme a ajouté que la victime n'avait aucun lien familial avec le suspect du crime, un homme de 45 ans qui a été arrêté.

Selon Contacto, le suspect était le propriétaire du logement où vivait le couple, et est également portugais. Il est en détention préventive à la prison de Sanem et est accusé de meurtre, de meurtre aggravé et de tentative de meurtre. Jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu, le suspect est présumé innocent.

L'homme a été arrêté jeudi après-midi après que la police a été alertée d'une attaque au couteau dans un immeuble de Bonnevoie. Son petit ami, 27 ans, a été attaqué et a dû être emmené à l'hôpital. La victime, originaire de Proença-a-Nova, dans le district de Castelo Branco, n'est pas en danger de mort.

C'est lors de la fouille de l'appartement du suspect que les autorités ont trouvé le corps de la femme. La police judiciaire poursuit son enquête sur les motifs du crime.

Les parties du corps de Diana transférées au Luxembourg La police de Trèves confirme que les restes ont déjà été transférés et que les autorités allemandes ne sont plus impliquées dans l'affaire. On ne sait pas encore si le Luxembourg dispose du corps complet.

Il s'agit du deuxième cas de femme portugaise vivant au Luxembourg retrouvée démembrée, après la mort de Diana S., dont le corps a été découvert à Mont-Saint-Martin le 19 septembre. Le crime fait toujours l'objet d'une enquête par les autorités luxembourgeoises.



