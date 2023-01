Pendant trois jours, Astgik Manukyan a fait grève devant l'hôtel de ville de Grevenmacher. Aujourd'hui, elle est optimiste quant à l'obtention prochaine d'un nouveau logement.

Soutien de la population

L'occupante de la «maison de l'horreur» espère se reloger

Volker BINGENHEIMER Pendant trois jours, Astgik Manukyan a fait grève devant l'hôtel de ville de Grevenmacher. Aujourd'hui, elle est optimiste quant à l'obtention prochaine d'un nouveau logement.

Elle a patienté trois jours, du matin au soir, devant l'hôtel de ville de Grevenmacher, avec sur son dos une pancarte portant l'inscription «grève de la faim». Par son action, Astgik Manukyan a attiré l'attention sur sa situation intenable en matière de logement la semaine précédant Noël. Sa grève est désormais terminée et elle espère qu'elle et ses enfants pourront bientôt quitter leur maison froide, moisie et prête à être démolie.

Son grand espoir pour la nouvelle année est de recevoir une offre de location pour un appartement ou une maison - soit d'un promoteur social, soit d'un bailleur privé. «Je pense que quelque chose va venir. Je suis confiante», dit cette femme de 54 ans, actuellement au chômage.

Partout, il fait froid et humide

Avec ses trois enfants âgés de 14 à 24 ans, elle vit pour un petit loyer dans une ferme d'une centaine d'années au centre de Grevenmacher. La maison ne peut être chauffée que sommairement, l'humidité s'infiltre partout sur les murs du rez-de-chaussée et l'électricité est dans un état inquiétant. Astgik Manukyan comprend que la propriétaire n'investit plus rien, car la maison sera, de toute façon, bientôt démolie. Cette mère célibataire cherche donc désespérément un nouveau logement.

L'ancienne ferme est vouée à la démolition. Le crépi s'effrite à de nombreux endroits où des taches de moisissure sont visibles. Photo: Volker Bingenheimer

«Mais il doit s'agir d'une solution permanente, pas d'une nouvelle solution provisoire», dit-elle, en soulignant qu'un déménagement avec toute une maisonnée et quatre personnes n'est pas une sinécure. Suite à un article paru dans le Luxemburger Wort, un homme âgé s'est manifesté et a proposé qu'Astgik Manukyan puisse habiter chez lui.

«Je me suis réjouie de cette offre. Mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un appartement séparé, mais que nous devions vivre avec le monsieur dans sa maison. Cela n'entre pas vraiment en ligne de compte pour nous, car en tant que famille, nous cherchons quelque chose de permanent», dit-elle.

Avec sa grève de la faim pendant les trois jours précédant la veille de Noël, elle a déjà fait bouger les choses, estime-t-elle. Pendant l'action devant l'hôtel de ville, le bourgmestre Léon Gloden était venu la voir pour un entretien et lui avait assuré qu'il s'était renseigné auprès de la SNHBM. Astgik Manukyan y avait déjà déposé une demande de logement social en 2016. «La commune a été informée que la demande serait examinée, ceci sur la base des critères en vigueur et du moment où la demande a été introduite», peut-on lire dans un communiqué du conseil échevinal de Grevenmacher.

Pas de logement disponible

La commune ne dispose actuellement pas d'un logement locatif libre pour Astgik Manukyan - «bien que beaucoup de logements sociaux aient été créés à Grevenmacher ces dernières années, tant par la commune que par des promoteurs immobiliers publics», écrit encore le conseil échevinal.

En septembre 2020, la commune avait proposé un logement à Astgik Manukyan et à ses enfants. Celle-ci l'avait alors refusé. «Je ne l'aurais obtenu que pour une durée limitée à un ou deux ans», explique-t-elle au Luxemburger Wort. «En plus, l'état n'était pas beaucoup mieux que dans la maison où nous vivons actuellement».

Pleine d’énergie pour la recherche d'un emploi

La quinquagénaire aborde la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme. «L'hiver, avec son froid et son humidité, est déjà à moitié derrière nous. Je pense que nous aurons un nouveau logement au plus tard l'hiver prochain», dit-elle. Elle veut rester en contact avec la commune et les promoteurs publics. De plus, elle a reçu ces dernières semaines beaucoup d'encouragements et de soutien de la part de la population. Peut-être que cela lui donnera l'occasion d'obtenir un nouveau logement à louer.

Lorsque les semaines les plus froides seront passées et qu'elle ne devra plus dormir en pull et avec un bonnet, elle veut se consacrer davantage au deuxième chantier de sa vie : «Je vais me consacrer entièrement à la recherche d'un emploi», dit-elle. «Je peux certainement encore travailler dix ans».

