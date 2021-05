Si policiers et enseignants ont gagné une place dans l'ordre de vaccination anti-covid, pourquoi pas d'autres professionnels? Aussi, la Fédération des industriels luxembourgeois demande au gouvernement d'élargir l'accès aux injections à trois autres catégories.

La Fedil tend sa liste de prioritaires aux vaccins

Patrick JACQUEMOT Si policiers et enseignants ont gagné une place dans l'ordre de vaccination anti-covid, pourquoi pas d'autres professionnels? Aussi, la Fédération des industriels luxembourgeois demande au gouvernement d'élargir l'accès aux injections à trois autres catégories.

Petit à petit, et avec l'arrivée annoncée de toujours plus de doses anti-covid, c'est une boite de Pandore qu'ouvre le Luxembourg. Après s'être tenu à son phasage (par âge ou comorbidités), voilà que les exceptions commencent à... se généraliser. Les pompiers du CGDIS effectuant des missions en contact avec le public, 30-54 ans volontaires pour l'AstraZeneca d'abord, les personnels pénitentiaires ensuite, bientôt les enseignants et les agents de la police grand-ducale. Même si la ministre de la Santé ne cesse de marteler qu'il n'est pas question de privilégier telle ou telle profession dans l'accès au vaccin, les mailles du «bouclier sanitaire» se relâchent chaque jour un peu plus.

Et Michèle Detaille est venue rappeler, mardi, qu'elle aimerait bien que certains de ses ''protégés" puissent, eux aussi, bénéficier rapidement de deux injections protectrices. Maligne, la présidente de la Fédération des industries luxembourgeoises (FEDIL) en a fait un argument économique national.

Ainsi, aux yeux de la FEDIL, conviendrait-il de proposer les précieux sérums à trois catégories de salariés des secteurs de la logistique et de l'industriel œuvrant à l'international. Il s'agit :

des spécialistes d'entreprises technologiques luxembourgeoises devant se rendre en mission indispensable dans des pays à très haut risque d'infection ou dans des pays réclamant une vaccination pour éviter des mises en quarantaine de longue durée ;

des marins assurant une fonction essentielle sur les navires sous pavillon luxembourgeois.

des équipages du secteur aérien faisant escale dans des pays exigeant une vaccination (là encore pour éviter des mises en quarantaine de longue durée).

Et la responsable de la FEDIL de motiver sa demande auprès du ministre de l'Economie Franz Fayot en soulignant «que les entreprises concernées dépendent de manière critique de la mobilité d’une partie de leurs collaborateurs». Et dans certaines situations, le télétravail ne suffit pas pour effectuer certaines missions, assurer certaines livraisons ou participer à des opérations de maintenance indispensables.

Aux yeux de Michèle Detaille, assurer la mobilité de ces personnels est d'autant plus crucial qu'il faut «assurer un ravitaillement sans failles à un moment, où la pénurie de certains types de produits reste d’actualité». Ainsi, le secteur de la construction (et, plus largement, l'artisanat) connaît des difficultés d'approvisionnement pénalisant l'activité au Luxembourg.

Mais si urgence il y a, la FEDIL reconnaît que sa demande passe en second lieu. La priorité absolue restant à «la vaccination des personnes ou groupes d’âge vulnérables ou à des groupes de travailleurs directement exposés à la maladie».



